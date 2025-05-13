Gençler evlenmiyor değil, evlenemiyor

Yüksek kiralar, düşük gelirler, artan eşya ve altın fiyatları gençlerin yuva kurmasını imkânsız hâle getiriyor.

Türkiye’de gençlerin karşı karşıya olduğu ekonomik zorluklar, sadece geçim şartlarını değil, aile kurma hayallerini de zora sokuyor. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin Tekirdağ 3. Olağan İl Kongresi’nde yaptığı konuşmada, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Erbakan, “Gençlerimiz işsiz, geçinemiyor. Cumhurbaşkanı yakınıyor. ‘Gençler evlenmiyor’ diyor. Evlenmiyor değil, evlenemiyor gençler Sayın Cumhurbaşkanı, evlenemiyor. 1 aylık ev kirası 1 asgari ücreti aştı. 1 gram altın 4000 lirayı aştı. Ev eşyası ateş pahası. Adına evlilik desteği dediğiniz, onu da herkese vermediğiniz 150 bin lirayla iki bilezik alınamıyor. Evet gençler evlenmiyor, evlenemiyor. Çünkü gençler işsiz, gençler umutsuz, gençler hedefsiz” dedi.

3 gençten 1’i ne eğitimde, ne işte

Erbakan şunları söyledi: “Türkiye’de 3 gençten 1’i ne eğitimde ne işte. Nüfus yaşlanıyor evet. Ama, eldeki gençlerimizin durumu da bu. Ne eğitimde ne işte! Bir başka deyişle 4,5 milyon ev genci var Türkiye’de! Bu gençler sistemden uzaklaşmış, çalışmaktan umudunu kesmiş. Herhangi bir torpil olmadan diplomalarının bir işe yaramayacağını düşünüyorlar. Bu gençleri evden çıkaracak ya da istihdama katacak bir projeleri var mı? Hayır yok!”

Ankara - Anka