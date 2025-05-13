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13 MAYIS 2025 SALI - YIL: 56

Witkoff: Netanyahu hükümeti Gazze'deki savaşı uzattı

13 Mayıs 2025, Salı 03:59
ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Binyamin Netanyahu liderliğindeki İsrail hükümetinin Gazze'deki savaşı uzattığını belirtti.

İsrail Kanal 12 Televizyonu'nun haberine göre Witkoff söz konusu açıklamaları, Gazze'deki İsrailli esirlerin aileleriyle gerçekleştirdiği görüşmede yaptı.

Görüşmenin nerede ve ne zaman gerçekleştiğine değinilmeyen habere göre Witkoff, "Esirleri geri getirmek istiyoruz ama İsrail savaşı bitirmeye hazır değil." dedi.

Netanyahu hükümetinin Gazze'deki tutumunu sert bir şekilde eleştiren Witkoff, "İleriye dönük net bir yol göremediğimiz ve bir anlaşmaya varılması gerektiği halde hükümet savaşı uzatıyor." ifadesini kullandı.

Witkoff'un bu eleştirileri, Trump'ın bölgeye yapması planlanan, Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) kapsayacak olan ziyareti öncesi gerçekleşti.

Bu eleştiriler ayrıca, İsrail'in, Gazze'de savaşı genişletme planları yaptığı hassas bir zamanda gerçekleşti.

Gazze'de işgali genişletme planı

İsrail güvenlik kabinesi, Gazze'ye yönelik saldırıların genişletilmesi planını kabul etmişti. Söz konusu plan, Gazze'de daha fazla bölgenin işgal edilmesini ve "tampon bölgelerin" genişletilmesini içeriyor.

Ayrıca İsrail ordusunun işgal ettiği bölgelerden geri çekilmemesi ve Filistinlilerin zorla Gazze'nin güneyine göç ettirilmesi de yer alıyor.

Planın kabul edilmesi sonrası yerel basına konuşan İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Gazze'yi kalıcı olarak işgal edeceklerini söylemişti.

AA

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