“Kürt hareketinin Türkiye’yi bölmek gibi bir hedefi olmadı”

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Habertürk TV’de katıldığı programda “Terörsüz Türkiye” sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.

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Doç. Dr. Vahap Coşkun: Demokratik Türkiye için Kürt meselesine kalıcı çözüm şart

“Türkiye Kürtlerin evidir. Dolayısıyla bu meselenin evimizde tartışılması, konuşulması, evimizde çözüm yollarının tartışılması gerçekten çok önemlidir” diyen Bakırhan, “Bu bölünme korkusuna sebep olan biz değildik. Çünkü Kürt hareketi hiçbir zaman Türkiye’yi bölmek gibi bir hedefi olmadı. Bu sistemin iktidarların toplumu Kürt karşıtı ya da siyaseti karşıtı bir noktaya getirmek için bilinçli olarak kullandıkları argümanlardı. Bu topraklar üzerinde yaşayan bütün farklılıkların, renklerin eşit yurttaşlar olduğu bir sistem öngörüyor” dedi.

Haber Merkezi