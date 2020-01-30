İş yerlerinde inanç ayırımı yapılamaz

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi, iş yerlerinde inanç hürriyeti alanında ayırımcılık yapılmaması gerektiği konusunda uyardı.

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM), üye ülkelerin, iş yerlerinde din ve inanç hürriyeti alanında ayırımcılık yapılmamasını garanti altına almakla zorunda olduğu uyarısında bulundu. Euronews’in haberine göre, Strasbourg’da toplanan AKPM genel kurulu, “iş yerlerinde din ve inanç hürriyetinin korunmasına” ilişkin hazırlanan rapor ve buna bağlı tavsiye kararını yoğun bir tartışmanın ardından kabul etti. Genel kurulda, rapor için 76 “evet”, 65 “hayır”, 29 “çekimser” oyu çıktı. AKPM üyesi Türk parlamenterlerin farkı eğilimle oy kullandığı gözlendi.

Birlikte yaşama kültürü geliştirilmeli

Raporda, din ve inanç hürriyeti alanında iş yerlerinde ayırımcılığa uğradığını düşünenlerin, şikâyet başvurularını yapabilmeleri için üye ülkelerin gerekli yasal düzenlemeleri yapmaları istendi. Yine bu başvuruların etkili bir mekanizmayla değerlendirilmesi istenen raporda, dinî açıdan çoğulcu toplumda birlikte yaşama kültürünün geliştirilmesi ve desteklenmesi tavsiye edildi. Raporda, bir kişinin din ve inancını iş yerinde ifade edebilmesinde hür olduğu ve bu hürriyete yönelik müdahalenin meşrû amaç doğrultusunda orantılı olmak zorunda olduğu ifade edildi. Raporda, iş yerlerinde, farklı dinlere mensup çalışanların giyim kuşam, yemek alışkanlığı ve dinî bayramlarındaki farklılıkların işveren için sıkıntı oluşturabileceği ve dolaylı ayırımcı uygulamalara yol açabileceği kaydedildi.