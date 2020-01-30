"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
31 OCAK 2020 CUMA - YIL: 50

İş yerlerinde inanç ayırımı yapılamaz

30 Ocak 2020, Perşembe 23:45
Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi, iş yerlerinde inanç hürriyeti alanında ayırımcılık yapılmaması gerektiği konusunda uyardı.

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM), üye ülkelerin, iş yerlerinde din ve inanç hürriyeti alanında ayırımcılık yapılmamasını garanti altına almakla zorunda olduğu uyarısında bulundu. Euronews’in haberine göre, Strasbourg’da toplanan AKPM genel kurulu, “iş yerlerinde din ve inanç hürriyetinin korunmasına” ilişkin hazırlanan rapor ve buna bağlı tavsiye kararını yoğun bir tartışmanın ardından kabul etti. Genel kurulda, rapor için 76 “evet”, 65 “hayır”, 29 “çekimser” oyu çıktı. AKPM üyesi Türk parlamenterlerin farkı eğilimle oy kullandığı gözlendi.

Birlikte yaşama kültürü geliştirilmeli

Raporda, din ve inanç hürriyeti alanında iş yerlerinde ayırımcılığa uğradığını düşünenlerin, şikâyet başvurularını yapabilmeleri için üye ülkelerin gerekli yasal düzenlemeleri yapmaları istendi. Yine bu başvuruların etkili bir mekanizmayla değerlendirilmesi istenen raporda, dinî açıdan çoğulcu toplumda birlikte yaşama kültürünün geliştirilmesi ve desteklenmesi tavsiye edildi. Raporda, bir kişinin din ve inancını iş yerinde ifade edebilmesinde hür olduğu ve bu hürriyete yönelik müdahalenin meşrû amaç doğrultusunda orantılı olmak zorunda olduğu ifade edildi. Raporda, iş yerlerinde, farklı dinlere mensup çalışanların giyim kuşam, yemek alışkanlığı ve dinî bayramlarındaki farklılıkların işveren için sıkıntı oluşturabileceği ve dolaylı ayırımcı uygulamalara yol açabileceği kaydedildi.

Okunma Sayısı: 163
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    'Yüzyılın İhaneti'ne Yahudilerden de tepki: Bu plan daha çok zulüm getirir

    Dünya Sağlık Örgütü küresel acil durum ilan etti

    Kartla 1 trilyon TL harcadık

    İş yerlerinde inanç ayırımı yapılamaz

    Uyuşturucu terörüne karşı seferberlik başlatılmalı

    Bu yanlıştan dönülsün

    Kimse yargının üstünde değil

    ‘İslâm karşıtı söylemin Brüksel’de yeri yok’

    Bahadın beldesindeki örnek uygulama takdir topluyor

    'Irak'ta 1 Ekim'den bu yana 467 gösterici öldü'

    Yunan milletvekilinin ırkçı provokasyonunu kınıyoruz

    Avrupa Parlamentosu'ndan Türkiye karşıtı çirkin provokasyona uyarı

    MGK bildirisi açıklandı

    Koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı: İçinde 27 Türk yolcu bulunuyor!

    Manisa yine sallandı

    THY, Çin'e uçuşlarını azaltacak

    Rusya, Çin sınırını kapattı

    Afganistan'dan İran'a: Tek sesli değiliz, gazetecileri hapsetmiyoruz

    Tel Abyad'da terör saldırısı: 2 ölü

    En Çok Okunanlar

    Şükrü BULUT

    Dinî cemaatlerde istiğfar dönemi
    Ali FERŞADOĞLU

    Çin dehşete kapılmış, ya Türkiye?
    Risale-i Nur'dan

    Musîbetlerde, insanın şikâyete hakkı yoktur
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Yılan hikayesine dönen basın kartı meselesi
    Ahmet BATTAL

    Güvenli Ödeme Sistemi nihayet geliyor
    Cevher İLHAN

    “Deprem paraları”nın araştırılmasına red
    Genel

    'Yüzyılın İhaneti'ne Yahudilerden de tepki: Bu plan daha çok zulüm getirir
    Genel

    Dünya Sağlık Örgütü küresel acil durum ilan etti
    Dr. Dolunay Coşkun

    İnna lillahi ve inna ileyhiraciun
    İbrahim ERSOYLU

    Musîbetlerin dili

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.