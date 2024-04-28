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28 NİSAN 2024 PAZAR - YIL: 55

İsrail’e ambargo uygulansın

28 Nisan 2024, Pazar 02:52
“Filistin İçin Bin Genç” adlı grup bu kez Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği, MÜSİAD’ın Yenibosna’daki binası önünde açıklama yaptı.

Aralarında MÜSİAD üyelerinin de bulunduğu bir grup işadamının hala İsrail’le ticareti sürdürdüğünü savunan gençler, “kısıtlama yeterli değil ambargo uygulansın” dedi.

Bazı sermaye sahiplerinin İsrail’in Filistin politikasına karşı çıkıyor görünüp ticarete devam ettiğini savunan grup basın açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Bu sermaye sahipleri şirketler, Filistin halkı elektriksiz, susuz, erzaksız katledilirken İsrail’i enerji yatırımları ile aydınlatıyor, çelik ihtiyacını karşılayarak işgal evlerine, silah sanayisine destek oluyor. Erdoğan’ın halkın yoğun tepkisi, bizlerin ve bizim gibi tüm grupların ısrarlı eylemleri sonucunda aldığı kısıtlama kararı belli ki bunlara işlemiyor. Biz bu kararın yeterli olmadığını, ambargo gerektiğini söylüyoruz. Bu süreçte ise sermaye sahipleri ya ticareti aklama çabalarını sürdürüyor ya da bu ticaret bitti diye yalan söylemeye devam ediyorlar.

NEDEN MÜSİAD ÖNÜNDEYİZ?

Peki bugün neden MÜSİAD önündeyiz. Haftalar önce MÜSİAD önüne gelip Mahmut Asmalı’ya sorduk. Kendisi de tek tek üyelerini arayacağını, bu patron örgütünde İsrail’le bir ticarete izin vermeyeceğini söylemişti. Geçenlerde ise böyle bir yetkisi olmadığını, devletin icazet verdiği bir ticaretin yasal olduğu için karışmayacağını söylüyor. Bu mu sizin Filistin’le dayanışmanız? Belli ki MÜSİAD gayet samimi bir şekilde soykırımcıyla dayanışma içerisinde.”

İstanbul - anka

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