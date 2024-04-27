Erdoğan’ın ABD ziyareti ertelendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Washington’da ABD Başkanı Joe Biden ile yapacağı görüşme ertelendi. Reuters’a konuşan bir Türk yetkili, Erdoğan-Biden görüşmesinin Erdoğan’ın programındaki değişiklikten dolayı ertelendiğini ifade etti.

Gizlilik kaydıyla Reuters’a konuşan yetkili, yeni tarihin kısa süre içinde açıklanacağını söyledi. Beyaz Saray, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Biden arasındaki görüşmeye ilişkin resmi bir açıklama yapmamıştı. Voa Türkçe’nin haberine göre, Beyaz Saray’dan bir sözcü “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı karşılıklı olarak uygun bir zamanda Beyaz Saray’da ağırlamayı sabırsızlıkla bekliyoruz. Ancak programlarımızı uyumlu hale getiremedik ve şu anda duyuracağımız bir ziyaret yok” dedi. Haber Merkezi

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