"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
28 NİSAN 2024 PAZAR - YIL: 55

Niçin Muhâkemat’ı incelemeliyiz

Osman KOYUNCU
28 Nisan 2024, Pazar
Muhâkemat, muhâkeme kelimesinin çoğuludur.

Farklı konudaki değişik bilgi ve fikirleri, deliller ile kontrol ederek o konu hakkında sağlıklı karar vermektir. Her ilim dalının öğrenilmesinin (ister dinî ister fennî ilimler olsun) usulleri ve kuralları vardır. Tefsir usulü, hadis usulü vs. Bu usulleri bilmeden, o ilim dalı hakkında doğru ve sağlıklı karar vermek mümkün değildir. Mesel, tefsir usulünü bilmeden yapılacak tefsir çalışmaları, ancak avama hitap eder, ilim dünyasında bu tefsirin fazla değeri olmaz. Bediüzzaman, Kur’an ve Risâlelerin daha iyi anlaşılması için çok sayıda ilmî kuralları içeren Muhâkemat adlı usul kitabını yazmıştır. Bu kitap üç bölümden meydana gelmiştir. Birinci makaledeki kuralları bilmeyen hakikate tam ulaşamaz. İkinci makaledeki kuralları bilmeyen belâgatli bir söz ile avamın sözlerini birbirinden tam ayıramaz. Üçüncü makaledeki kuralları hakkıyla bilmeyen ve uygulamayan tam sağlıklı, mükemmel bir imana sahip olamaz. Onun için Bediüzzaman, bu bölümlere Hakikat, Belagat ve Akaid isimlerini vermiştir. Risâle i Nur’da hakikat, aşırılıklardan uzaklaşıp orta yolda yani sırat-ı müstakimde bulunmak demektir.   

Bediüzzaman, insanın, Allah’ı tam tanıması ve sağlıklı bir ilim elde etmesi için hür bir zeminde dil, usul ilmi ve fenleri bilmesinin çok önemli olduğunu söyler. Onun için din ilimleri ile fen ilimlerinin birlikte verilmesini önerir. Tıp ilmi Allah’ın şâfi ismi olduğu gibi bütün fenler Allah’ın gerçek birer isimleridir. “… şuur-u insanî vasıtasıyla keşfolunan yüzer fenlerden her bir fen, Hakem isminin, bir nevide bir cilvesini tarif ediyor.” Meselâ Tıb Fenni Allah’ın şâfi isminin cilvesidir.    

İslam’ın asıl amacı insanı hayvanlıktan çıkarıp yeryüzüne birer halife yapmaktır. İnsanın biyolojik boyutuna beşer; mücerret(soyut) ve müşahhas(somut) boyutları algılama seviyesine geldiği zamanki boyutuna ise insan denir. İnsan, ilimle terakki ederek yükselen varlık demektir. Allah, Âdem’in, insan-ı kâmil olup diğer varlıklardan üstün olduğunu göstermesi için ona dilleri ve eşyânın isimlerini öğretti. Eşyânın isimlerini bilmek mâhiyetlerini anlamakla, yani fenleri bilmekle olur. Allah, sonsuz, mücerret(soyut) bir varlıktır. Allah’ın sonsuzluğu insanda hürriyet olarak yansır. Hürriyetin olmadığı yerlerde gerçek manada ilim de olmaz. Bizim asıl görevimiz, hür bir zeminde dilleri ve fenleri öğrenerek yeryüzünün halifesi olduğumuzu göstermemizdir.

Bediüzzaman, bu eserlerin tam anlaşılması için, bize hâşiye ve şerhler yazmamızı öneriyor. Muhâkemat yazılalı yüz yılı geçti, hâlâ bu değerli eser üzerinde birkaç çalışma dışında geniş ve derinlik içeren bir çalışma yapılamamıştır. Muhâkemat,  eserlerin içindeki özü bize gösterir. “Lübbü bulmayan, kışır ile meşgul olur. Hakikatı tanımayan hayalâta sapar.”, “Takarrur etmiş usûldendir: Akıl ve nakil taâruz ettikleri vakitte, akıl asıl itibar ve nakil tevil olunur. Fakat o akıl, akıl olsa gerektir.” der. Yani o akıl hür bir zeminde karar verecek, usul, matematik ve fen bilimleri ile donanımlı akıl olmalı der. Nakil dediğimiz şeyler Allah’ın âyetleri ve dinin temel kurallarıdır. Fenler de Allah’ın dinler de Allah’ındır. Bunun için akıl ile nakilde gerçekten bir çatışma olmaz. Dil, usul ilmi ve fenler bilinmezse  zâhiren çatışma varmış gibi görünür. İşte Muhakemat’ı anlamak bizi bu yanlışları yapmaktan korur.

Okunma Sayısı: 275
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İnsani yardımlar ulaşmıyor

    Gençler pahalılık yüzünden evlenemiyor

    Yabancı sermaye bu sisteme gelmez

    Gıda israfında dünya 3’cüsüyüz

    Yine masumları bombaladı

    İsrail’e ambargo uygulansın

    Batı toplumu ayakta İslam dünyası neden sessiz?

    Filistinliler hayata tutunmaya çalışıyor

    Adıyaman'da polis memuru meslektaşlarına ateş açtı: 2 polis şehit oldu

    Derbide kazanan Fenerbahçe oldu

    Gıdadaki KDV düzenlemesi mayıs başında yürürlüğe girecek

    ABD'de Filistin'e destek gösterilerinde gözaltılar devam ediyor

    ''Korkmamalıyız, harekete geçmeliyiz''

    Erdoğan’ın ABD ziyareti ertelendi

    'İsrail'i destekleyen rolü nedeniyle ABD'den utanıyorum'

    Ankara’da kitap fuarı heyecanı

    Japonya - Ogasawara Adaları açıklarında 6,9 büyüklüğünde deprem

    İktidar faizcileri besledi

    Filistinlilerin varlığı tehlike altında

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Dallas mesajları
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Osman ZENGİN

    Ne, “2.Karaoğlan’ı” ne, “Atatürkçüler kazandı”sı, ne, “%25 cam tavanı patlattık”ı?
    Risale-i Nur'dan

    Mü’min, kardeşini sever ve sevmeli; fenalığı için yalnız acır
    Adnan NACİR

    Vaka-yı AKiye
    Cenk ÇALIK

    Ben ondan daha hayırlıyım!
    Osman KOYUNCU

    Niçin Muhâkemat’ı incelemeliyiz
    Dr. Aytekin COŞKUN

    İslam Avrupa’da parlıyor, Bediüzzaman haklı
    Sami CEBECİ

    Birbiriyle şâkirâne iftihar etmek
    Mehmet KARA

    “Yeni” anayasa mı?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.