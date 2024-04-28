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28 NİSAN 2024 PAZAR - YIL: 55

Yabancı sermaye bu sisteme gelmez

28 Nisan 2024, Pazar 03:01
KOÇ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ VE BİLİM AKADEMİSİ ÜYESİ PROF. DR. KAMİL YILMAZ, PARLAMENTER SEÇİME GEÇİŞİ ÖNCELİK ALMAMIZ GEREKTİĞİNİ BELİRTİRKEN, “YANİ SADECE DEMOKRASİ AÇISINDAN DEĞİL AMA UZUN DÖNEMDE ENFLASYONU TEK HANEYE İNDİREBİLECEK BİR YÖNTEM AÇISINDAN BU GEREKLİ. ÇÜNKÜ CUMHURBAŞKANLIĞI SİSTEMİNDEN DOLAYI YABANCI YATIRIMCIYI ÇEKEMİYORUZ” DEDİ.

Nasıl Bir Ekonomi TV’de yayınlanan Ekonomi Masası’nın konukları arasında yer alan Prof. Dr. Kamil Yılmaz enflasyonla mücadelede para politikasının yanı sıra kamu tasarrufunun önemine işaret ederken, tek haneli enflasyon için de parlamenter rejim vurgusu yaptı.

Prof. Dr. Yılmaz konuya dair özetle şunları söyledi:  “Para politikasının başarılı olmasıyla gelecek yıl sonunda yüzde 30’lara doğru gidecek bir reel faizi biraz daha aşağı çekebilir. Ama şunu söylemek lazım ama bizim tek haneli enflasyona, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden uzun vadede dönebileceğini düşünmüyorum. Biz 2026’ya kadar tasarruf önlemleri alabiliriz, kemersiz sıkabiliriz, enflasyonu yüzde 20’lere kadar indirebiliriz. Merkez Bankası bu işi çok iyi yapabilir ama sonra seçim hattına girdiğimiz anda sonuç kredi genişlemesi, kamu harcamalarında artış, Merkez Bankası üzerinde baskılama olacak. Çünkü seçime hazırlık olacak. 2021’de yaklaşık 1,5 yıl önce başlamıştı. Bence en büyük hatası oydu hükümetin. Belki ders çıkarıp 2028 için biraz daha geç başlayabilirler genişlemeci politikalara ama genişlemeci politikalar her durumda bence enflasyonu yüksek tutacak. Bu nedenle parlamenter seçime geçişi öncelik almamız gerekiyor. Yani sadece demokrasi açısından değil ama uzun dönemde enflasyonu tek haneye indirebilecek bir yöntem açısından bu gerekli. Çünkü şu anda biz yabancı yatırımcıyı bile çekemiyoruz cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden dolayı.”

Haber Merkezi

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