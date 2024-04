Gıda israfında dünya 3’cüsüyüz

TÜRKİYE’DE, HER YIL EVLERDE KİŞİ BAŞI 93 KG GIDA ÇÖPE ATILIYOR, GÜNDE YAKLAŞIK 4,9 MİLYON EKMEK ÇÖPE GİDİYOR.

Dünyada gıda israfı 2 milyar insana yetecek kadar

Araştırmalar; 783 milyon insanın 2022’de açlıkla karşı karşıya kaldığını ve israf edilen gıdanın %25’inin dünyadaki 795 milyon yetersiz beslenen insanı doyurabileceğini gösteriyor.

Her yıl dünyada gerçekleşen gıda israfının %61’i, Türkiye’de gerçekleşen gıda israfının ise %42’si evlerde çöpe gidiyor.

Dünya genelinde kişi başına en çok gıdanın israf edildiği 3. ülke olan Türkiye’de, her yıl evlerde kişi başı 93 kg gıda çöpe atılıyor, günde yaklaşık 4,9 milyon ekmek çöpe gidiyor.

Günümüzün en büyük küresel sorunlarından biri olan yemek israfına 8 yıldır dikkat çeken Compass Group, “Yemek İsrafını Durdur” çağrısında bulunarak; tüm dünyayı gıda israfı mücadelesine katılmaya teşvik etti.

Yaklaşık 783 milyon insanın 2022’de açlıkla karşı karşıya kaldığını gösteren araştırmalar; israf edilen gıdanın sadece %25’inin dünyadaki 795 milyon yetersiz beslenen insanı doyurabileceğinin altını çiziyor.

Dünyada her yıl 931 milyon gıda israf edilirken ülkemizde 18,1 milyon ton gıda israf ediliyor ve bu her yıl 603 bin çöp kamyonunun taşıdığı miktarda çöpe karşılık geliyor. Dünya genelinde kişi başına en çok gıdanın israf edildiği 3. ülke olan Türkiye’de, her yıl evlerde kişi başı 93 kg gıda çöpe atılıyor, günde yaklaşık 4,9 milyon ekmek çöpe gidiyor.

Gıda israfı, tarımda kullanılan suyun dörtte birinin de israf olmasına yol açıyor. Gıdaların yenilebilir hale gelme aşamasına kadar tonlarca litre su kullanıldığı için çöpe atılan her gıda beraberinde su israfına da sebebiyet vermiş oluyor. Çöpe atılan her 1 kg etin yanında 15.500 litre, her 1 kg domatesin yanında ise 184 litre su da israf ediliyor.

ASLAN ÖZDEMİR - İSTANBUL