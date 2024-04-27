Derbide kazanan Fenerbahçe oldu

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasındaki derbide konuk ettiği Beşiktaş'ı 2-1 yenen Fenerbahçe, şampiyonluk umutlarını sürdürdü.

Ülker Stadı'nda oynanan mücadelenin 25. dakikasında Beşiktaş'ta Al-Musrati, Fred'e yaptığı hareket sonrasında kırmızı kartla oyun dışında kalırken, Fenerbahçe 30. dakikada öne geçti. Tadic'in asistinde yakın mesafeden fileleri havalandıran Michy Batshuayi, sarı-lacivertli ekibi öne geçiren isim oldu.

Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci'nin 69. dakikada attığı golle skoru 2-0 yaparken, Beşiktaş Cenk Tosun'un 82. dakikadaki golüyle farkı 1'e indirdi: 2-1. Kalan sürede başka gol olmadığı ve sarı-lacivertli takım, derbiden 2-1 galip ayrıldı.

Bu sonuçla puanını 89'a çıkartan sarı-lacivertli takım, sezonun bitimine 4 maç kala lider Galatasaray'ın 4 puan gerisinde şampiyonluk umutlarını devam ettirdi.

Batshuayi gollerine devam etti

Beşiktaş karşısında bu sezon ligde ikinci kez ilk 11'de sahaya çıkan Michy Batshuayi, 30. dakikada takımını öne geçiren isim oldu.

Ligde süre aldığı son 6 maçın 5'inde fileleri havalandırmayı başaran Batshuayi, bu sezon resmi maçlardaki gol sayısını da 23'e yükseltti.

Süper Lig'de 11. golünü kaydeden 30 yaşındaki futbolcu, Ziraat Türkiye Kupası ile UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 6'şar kez gol sevinci yaşadı.

İlk yarı

4. dakikada savunma arkasına atılan pasla ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Batshuayi, meşin yuvarlağı arkadan bindiren Ferdi Kadıoğlu'nun önüne bıraktı. Bu oyuncunun gelişine şutunda top, direk dibinden auta gitti.

10. dakikada soldan Tadic'in ortasında altı pas önünde topu kontrol eden Batshuayi'nin kaleciyle karşı karşıya pozisyonda çektiği şutta, meşin yuvarlak kaleci Mert'in ayaklarıyla müdahalesiyle oyun alanına döndü.

21. dakikada İrfan Can Kahveci'nin savunma uzun pasında, ceza sahasının sol çaprazında kaleciyle karşı karşıya kalan Szymanski'nin vuruşunda Mert Günok meşin yuvarlağı ayaklarıyla oyun alanına çeldi.

30. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Fred'in pasıyla savunma arkasına hareketlenen Tadic, meşin yuvarlağı göğsüyle altıpas önündeki Batshuayi'ye indirdi. Bu oyuncunun gelişine şutunda, top filelerle buluştu: 1-0.

İlk yarıyı Fenerbahçe 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarı

48. dakikada Beşiktaş gole çok yaklaştı. Soldan kullanılan kornerde altıpas üstünde Muleka'nın kafa vuruşunda, Livakovic son anda meşin yuvarlağı oyun alanına çeldi. Atağın devamında topu önünde bulan Necip Uysal'ın şutunda, savunmada Szymanski meşin yuvarlağı tehlikeli bölgeden uzaklaştırdı.

69. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Ceza sahası önünde top kapma mücadelesinde meşin yuvarlağı önünde bulan Batshuayi, yanında müsait durumdaki Szymanski'yi gördü. Ceza yayı üzerinde Szyamnski, sağdan ceza sahasına bindiren uygun durumdaki İrfan Can'a topu aktardı. Milli oyuncu, kontrol ettikten sonra çektiği şutta top ağlarla yolladı: 2-0

82. dakikada Beşiktaş'ın golü geldi. Soldan Muleka'nın pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Cenk Tosun'un dönerek yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti: 2-1

Fenerbahçe, karşılaşmayı 2-1 kazandı.

İrfan Can Kahveci bu sezon 18. golünü kaydetti

Beşiktaş karşısında takımının ikinci golünü atan İrfan Can Kahveci, bu sezon Fenerbahçe forması altında 18. kez topu filelerle buluşturdu.

Sebastian Szymanski'nin pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan İrfan Can Kahveci, yerden bir vuruşla meşin yuvarlağı köşeden filelere göndererek bu sezon ligdeki 12. golünü kaydetti.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 6 kez fileleri havalandıran milli futbolcu, yaptığı 12 asistle de toplamda 30 gole etki etti.

İsmail Yüksek sakatlandı, Kartal 2 değişiklik yapmak zorunda kaldı

Derbinin ilk yarısında İsmail Yüksek yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemezken, teknik direktör İsmail Kartal, 3 Türk oyuncu kuralı sebebiyle 2 değişiklik yapmak zorunda kaldı.

Yaşadığı sakatlığın ardından oyuna devam edemeyeceği belirtilen İsmail Yüksek, 19. dakikada kenara gelirken, bu futbolcunun yerine Rade Krunic oyuna dahil oldu.

İsmail Yüksek'in oyundan çıkmasının ardından sahada yerli futbolcu olarak Ferdi Kadıoğlu ve İrfan Can Kahveci kalırken, üçüncü Türk futbolcu olarak Çağlar Söyüncü de oyuna dahil oldu. Bu değişiklikte savunmadan Rodrigo Becao oyundan alındı.

Fenerbahçe evinde üst üste sekiz maçta gol yedi

Beşiktaş derbisinden 2-1'lik galibiyetle ayrılan Fenerbahçe, ligde iç sahada oynadığı son 8 maçta kalesini gole kapatamadı.

Bu sezon taraftarı önünde oynadığı 17 maçın yalnızca 3'ünde gol yemeyen İsmail Kartal'ın ekibi, 14 maçta ise toplam 20 kez topu ağlarından çıkardı.

Taraftarı önünde oynadığı Galatasaray, Çaykur Rizespor ve RAMS Başakşehir maçlarında kalesini gole kapatan Fenerbahçe, bu müsabakalardan 2 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.

Fenerbahçe, Kadıköy'de Beşiktaş'a karşı 3 sezon sonra kazandı

Fenerbahçe, Beşiktaş karşısında 3 sezon sonra iç sahada galip gelmeyi başardı.

Siyah-beyazlı rakibine karşı son olarak 2019-2020 sezonunun ilk yarısında sahasında 3-1 kazanan Fenerbahçe, ardından evinde oynadığı 3 maçta 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

2020-2021 sezonunda sahasında Beşiktaş'a 4-3 mağlup olan sarı-lacivertli ekip, 2021-2022 sezonunda ise rakibiyle 2-2 berabere kaldı. Geçen sezon Beşiktaş ile evinde oynadığı maçın ilk yarısını 1-0 önde tamamlayan Fenerbahçe, 10 kişi kalan rakibine 4-2 mağlup oldu.

Sarı-lacivertliler, ligin ilk yarısında deplasmanda 3-1 yendiği rakibini bu kez sahasında 2-1 mağlup ederek, taraftarı önündeki kazanamama serisine son verdi.

İsmail Kartal: 3 puanı aldık yolumuza devam ediyoruz

Maçın ardından açıklamada bulunan Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal, sözlerine Avrupa şampiyonu olan milli boksörler Buse Naz Çakıroğlu ve Busenaz Sürmeneli'yi tebrik ederek başladı.

Beşiktaş maçına çok iyi hazırlandıklarını belirten Kartal, "Oyunun başında çok tempolu üretken bir oyun oynadık. 2-3 net pozisyon yakaladık ilk 15 dakikada. Sonra golü bulduk. Rakip 10 kişi kalınca daha fazla geriye gömüldükleri için üretkenliğimiz azaldı. Devre arasında hemen ikinci ve üçüncü golü bulmamız gerektiğini konuştuk. Daha önceki yıllarda Beşiktaş eksik kalsa da buradan puan ya da puanlar alarak çıktı. Rakip 10 kişi kaldı diye maçı kazanmadık. İkinci golü bulduk, farkı daha da artırabilirdik. Son bölümde Cenk'in attığı golle 2-1 kazanmayı bildik. 3 puanı aldık yolumuza devam ediyoruz. Maç başından sonuna kadar müthiş destek veren taraftarlara teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Son maça kadar mücadele edeceklerini aktaran Kartal, "Bu maçta Batshuayi'nin oynamasını düşündük. Antrenmanlardaki analizlerimiz sonucunda ekibimle Batshuayi'de karar kıldık. Elinden geleni yaptı, güzel de bir gol attı. Şampiyonluk yarışında yüzdesel olarak bir şey söyleyemem ama biz önümüzdeki 4 maçı kazanıp, son ana kadar şampiyonluk yarışının içinde olmak istiyoruz. Ümidimizi, inancımız kaybetmedik. Son maça kadar iddiamızı sürdürmeyi düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Maçta sakatlanan İsmail Yüksek'in durumunun yarın netleşeceğini ifade eden Kartal, "Maçın başından sonuna kadar oyunu domine eden bir takım vardı. Oyunun başlangıcında belirli bölümlerinde golü arayan, rakip sahada oynayan bir Fenerbahçe vardı. Rakibin (Galatasaray) sahasında oynayacağımız maç o günkü şartlar, konsantrasyon çok önemli olacak. Ben takımıma sonuna kadar güveniyorum ve kazanacağımızı biliyorum." şeklinde görüş belirtti.

İsmail Kartal, hakemlerin ligin uzun bölümünde kendilerine çok rahat sarı kartlar çıkardığını ancak son dönemde daha dikkatli kararlar verdiklerini sözlerine ekledi.

Serdar Topraktepe: 10 kişi oynamamıza rağmen iyi mücadele ettik

Beşiktaş'ta teknik sorumlu Serdar Topraktepe de Fenerbahçe'nin maça baskılı başlayacağını tahmin ettiklerini belirtti.

Topraktepe, "İlk 20 dakikadan sonra geçiş oyunlarıyla oyunu öne taşıyacaktık. Al-Musrati'nin gördüğü kırmızı kart oyun planlarımızı değiştirdi. Mecburen farklı bir oyuna gittik. 10 kişi kalmamıza rağmen ikinci yarıda oyunu bırakmayan ve sonuna kadar mücadele eden bir takım izledik. İkili mücadelelerde iyiydik. Bu da Beşiktaş'ın karakterinde var. Tüm oyuncularıma karakter koydukları için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Topraktepe, Semih Kılıçsoy'un sol açıkta görev yapmasıyla ilgili bir soruyu, "Semih ile maçtan önce konuştum. Kanatta oynamak istediğini söyledi. Devre arasında Muleka ile yer değiştirebileceğimi de söyledim. Orada oynamak istediğini söylediği için değiştirmedim." şeklinde yanıtladı.

Karşılaşmanın hakemi Volkan Bayarslan'a da eleştiride bulunan Serdar Topraktepe, 10 kişi kalmalarına rağmen takdir haklarının büyük bölümünün Fenerbahçe'den yana kullanıldığını ileri sürdü.