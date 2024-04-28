"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
28 NİSAN 2024 PAZAR - YIL: 55

Afiş israfına kim dur der?

Faruk ÇAKIR
28 Nisan 2024, Pazar
Yaşadığımız ekonomik kriz bile bizi israftan geri adım attırmıyorsa ne hallere düştüğümüzü çok iyi tahlil etmemiz icap etmez mi?

Tabii ki en büyük israf kalemi devletteki israftır. Vatandaş olarak biz de maalesef az ya da çok israf içindeyiz. Kullandığımız elektrikten suya kadar pek çok harcamamızda acaba tasarruf imkânımız yok mu?

Bilhassa büyük şehirlerde dikkat çeken ve siniz bozucu olan bir israf kalemi de caddeleri, meydanları ve üst geçitleri kirleten afişlerdir. Görünüşte meydanları ve caddeleri ‘süsleyen’ reklam afişleri gerçekten bir ihtiyaç mıdır. Elbette şikâyet ettiğimiz afişler, firmaların kendilerini ve ürünlerini tanıtmak için hazırlattığı afişler değil. Onların da ‘müstehcen’ olanlarına itiraz etmek gerekir ve ediyoruz. Ama esas sıkıntı, belediye başkanlarının hem de kendi reklamlarını yaptıkları afişlerdir. Acaba bu işe bir çeki düzen vermek icap etmez mi? Bir belediye başkanı ne kadar ‘afiş’ asarsa o kadar ‘iyi’ midir? Hem belediye başkanları yaptıkları ‘iş’leri sanki kendi şahsi paralarıyla yapmış gibi ‘iş’ten çok kendi reklamlarını yaptırmaları etik ve ahlakî midir? Niçin bir belediye başkanı seçildiğinde o belediyeye ait araçlara bile kendi ismini yazdırır ve imzasını atar? Haydi yazdırdı ve imzasını attırdı, bunda da bir ölçü, bir sınır olması gerekmez mi?

Parti ve şahıs ayırımı yapmadan ifade etmek gerekir ki bu yapılan yanlıştır ve israftır. Belediye başkanları diyebilir ki, “Biz bunun için para vermiyoruz. İlgili firmalarla anlaşmamız var. Bizden ücret almıyorlar.”

Böyle bile olsa yine de işin içinde israf var. Çünkü nihayetinde bu afişler ve ilanlar için kağıt ya da plastik kullanılmıyor mu? Hem, kim kime hele de belediyelere ‘tamamen ücretsiz’ reklam yapar? Mutlaka bunun bir karşılığı olur. Diyelim ki afişler ve billboardlar (işlek yol ve caddelerde yer alan büyük reklam panoları) belediyeye ücretsiz tahsis ediliyor. Belediyeler bu imkânı kendi başkanlarının şahsi reklamlarını yapmak yerine daha önemli ‘sosyal’ meselelere yer ayırsa daha iyi olmaz mı? Mesela, duvarlardaki afişlerde başkanların fotoğrafları yerine, kitap okumaya teşvik eden ilanlar asılsa olmaz mı? Ya da buna benzer doğrudan milletin menfaatine olan işler yapılsa...

Geçenlerde bir belediye, bir taksi durağına şoförlerin oturması için ‘oda’ yaptırmış. Kapısına da filan belediye ve en altta da o belediye başkanının ismi yazılmış. İyi de haydi o ilçe belediyesinin ismini yazdınız, belediye başkanının isminin orada yer almasının sebebi nedir? Belediye başkanı o ‘oda’nın masrafını cebinden verdiyse çok iyi, o zaman ismi yazılsın. Yoksa belediye kasasından çıkan bir ‘hizmet’ için belediye başkanının isminin yazılması şık olmaz, doğru olmaz, israf olur.

Türkiye’deki belediye sayısını düşünelim ve sadece “Kazandık, teşekkür ederiz” şeklindeki afişlerin bu millete toplam maliyetini bir düşünelim. Yazık değil mi israf değil mi?

Seçmene teşekkür etmek isteyenler ‘sosyal medya’yı kullansın yeter... Yeni israf kapıları açmaya gerek yok. Tasarruf, tasarruf, tasarruf vesselam...

Okunma Sayısı: 230
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İnsani yardımlar ulaşmıyor

    Gençler pahalılık yüzünden evlenemiyor

    Yabancı sermaye bu sisteme gelmez

    Gıda israfında dünya 3’cüsüyüz

    Yine masumları bombaladı

    İsrail’e ambargo uygulansın

    Batı toplumu ayakta İslam dünyası neden sessiz?

    Filistinliler hayata tutunmaya çalışıyor

    Adıyaman'da polis memuru meslektaşlarına ateş açtı: 2 polis şehit oldu

    Derbide kazanan Fenerbahçe oldu

    Gıdadaki KDV düzenlemesi mayıs başında yürürlüğe girecek

    ABD'de Filistin'e destek gösterilerinde gözaltılar devam ediyor

    ''Korkmamalıyız, harekete geçmeliyiz''

    Erdoğan’ın ABD ziyareti ertelendi

    'İsrail'i destekleyen rolü nedeniyle ABD'den utanıyorum'

    Ankara’da kitap fuarı heyecanı

    Japonya - Ogasawara Adaları açıklarında 6,9 büyüklüğünde deprem

    İktidar faizcileri besledi

    Filistinlilerin varlığı tehlike altında

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Dallas mesajları
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Osman ZENGİN

    Ne, “2.Karaoğlan’ı” ne, “Atatürkçüler kazandı”sı, ne, “%25 cam tavanı patlattık”ı?
    Risale-i Nur'dan

    Mü’min, kardeşini sever ve sevmeli; fenalığı için yalnız acır
    Adnan NACİR

    Vaka-yı AKiye
    Cenk ÇALIK

    Ben ondan daha hayırlıyım!
    Osman KOYUNCU

    Niçin Muhâkemat’ı incelemeliyiz
    Dr. Aytekin COŞKUN

    İslam Avrupa’da parlıyor, Bediüzzaman haklı
    Sami CEBECİ

    Birbiriyle şâkirâne iftihar etmek
    Mehmet KARA

    “Yeni” anayasa mı?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.