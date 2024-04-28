İnsani yardımlar ulaşmıyor

Gazze Şeridi’ndeki Filistin hükümeti, ABD ve İsrail’in iddialarının aksine bir hafta içinde Gazze Şeridi’ne giren toplam 1063 insani yardım tırından yalnızca 49’unun Gazze Şeridi’nin kuzeyine ulaştığını duyurdu.

Gazze’deki hükümetin Medya Ofisi Başkanı Selame Maruf yaptığı yazılı açıklamada, “Bu hafta Gazze Şeridi’ne giren insani yardım tırının sayısı 1063’e ulaştı. 205 tır Refah Sınır Kapısı’ndan, 858 kamyon da (İsrail kontrolündeki) Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı’ndan girdi.” ifadelerini kullandı.

Maruf, toplam tır sayısından yalnızca 49’unun Gazze Şeridi’nin kuzeyine ulaştığını belirtti.

Gazze Şeridi’ne giren insani yardım kamyonu sayısının, özellikle kuzeydeki Filistinlilerin ihtiyaçlarından çok daha az olduğuna dikkati çeken Maruf, “Bu sayılar, ABD ve İsrail’in yardım tırlarının sayısının artırılacağından söz eden ve günde 300 yardım tırının getirildiği yönündeki iddialarıyla çelişiyor.” ifadelerine yer verdi.

Sağlık sisteminin çökmek üzere olduğu bölgede 77 binden fazla yaralı var, 7 bin kadar kişinin de kayıp olduğu aktarılıyor. Gazze Şeridi içinde 1,9 milyondan fazla Filistinli ise zorla göç ettirildi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinden 25 Mart’ta geçen “ateşkes kararı” hiçe sayılarak İsrail ordusunun saldırıları devam etti.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’ni ortadan ikiye bölen koridora yeni bir saldırı başlattığını açıklamıştı.

Uluslararası toplumdan gelen uyarılara rağmen İsrail makamları, 1,5 milyon kadar Filistinlinin sığındığı Gazze Şeridi’nin güneyindeki Refah’a saldırı başlatılacağı söylemini sürdürüyor.

