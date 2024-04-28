"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
28 NİSAN 2024 PAZAR - YIL: 55

İnsani yardımlar ulaşmıyor

28 Nisan 2024, Pazar 03:19
Gazze Şeridi’ndeki Filistin hükümeti, ABD ve İsrail’in iddialarının aksine bir hafta içinde Gazze Şeridi’ne giren toplam 1063 insani yardım tırından yalnızca 49’unun Gazze Şeridi’nin kuzeyine ulaştığını duyurdu.

Gazze’deki hükümetin Medya Ofisi Başkanı Selame Maruf yaptığı yazılı açıklamada, “Bu hafta Gazze Şeridi’ne giren insani yardım tırının sayısı 1063’e ulaştı. 205 tır Refah Sınır Kapısı’ndan, 858 kamyon da (İsrail kontrolündeki) Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı’ndan girdi.” ifadelerini kullandı.

Maruf, toplam tır sayısından yalnızca 49’unun Gazze Şeridi’nin kuzeyine ulaştığını belirtti.

Gazze Şeridi’ne giren insani yardım kamyonu sayısının, özellikle kuzeydeki Filistinlilerin ihtiyaçlarından çok daha az olduğuna dikkati çeken Maruf, “Bu sayılar, ABD ve İsrail’in yardım tırlarının sayısının artırılacağından söz eden ve günde 300 yardım tırının getirildiği yönündeki iddialarıyla çelişiyor.” ifadelerine yer verdi.

Sağlık sisteminin çökmek üzere olduğu bölgede 77 binden fazla yaralı var, 7 bin kadar kişinin de kayıp olduğu aktarılıyor. Gazze Şeridi içinde 1,9 milyondan fazla Filistinli ise zorla göç ettirildi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinden 25 Mart’ta geçen “ateşkes kararı” hiçe sayılarak İsrail ordusunun saldırıları devam etti.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’ni ortadan ikiye bölen koridora yeni bir saldırı başlattığını açıklamıştı.

Uluslararası toplumdan gelen uyarılara rağmen İsrail makamları, 1,5 milyon kadar Filistinlinin sığındığı Gazze Şeridi’nin güneyindeki Refah’a saldırı başlatılacağı söylemini sürdürüyor.

AA

Okunma Sayısı: 204
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İnsani yardımlar ulaşmıyor

    Gençler pahalılık yüzünden evlenemiyor

    Yabancı sermaye bu sisteme gelmez

    Gıda israfında dünya 3’cüsüyüz

    Yine masumları bombaladı

    İsrail’e ambargo uygulansın

    Batı toplumu ayakta İslam dünyası neden sessiz?

    Filistinliler hayata tutunmaya çalışıyor

    Adıyaman'da polis memuru meslektaşlarına ateş açtı: 2 polis şehit oldu

    Derbide kazanan Fenerbahçe oldu

    Gıdadaki KDV düzenlemesi mayıs başında yürürlüğe girecek

    ABD'de Filistin'e destek gösterilerinde gözaltılar devam ediyor

    ''Korkmamalıyız, harekete geçmeliyiz''

    Erdoğan’ın ABD ziyareti ertelendi

    'İsrail'i destekleyen rolü nedeniyle ABD'den utanıyorum'

    Ankara’da kitap fuarı heyecanı

    Japonya - Ogasawara Adaları açıklarında 6,9 büyüklüğünde deprem

    İktidar faizcileri besledi

    Filistinlilerin varlığı tehlike altında

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Dallas mesajları
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Osman ZENGİN

    Ne, “2.Karaoğlan’ı” ne, “Atatürkçüler kazandı”sı, ne, “%25 cam tavanı patlattık”ı?
    Risale-i Nur'dan

    Mü’min, kardeşini sever ve sevmeli; fenalığı için yalnız acır
    Adnan NACİR

    Vaka-yı AKiye
    Cenk ÇALIK

    Ben ondan daha hayırlıyım!
    Osman KOYUNCU

    Niçin Muhâkemat’ı incelemeliyiz
    Dr. Aytekin COŞKUN

    İslam Avrupa’da parlıyor, Bediüzzaman haklı
    Sami CEBECİ

    Birbiriyle şâkirâne iftihar etmek
    Mehmet KARA

    “Yeni” anayasa mı?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.