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28 NİSAN 2024 PAZAR - YIL: 55

Dallas mesajları

Kâzım GÜLEÇYÜZ
28 Nisan 2024, Pazar
Amerika’daki kızlarını ziyaret için eşiyle birlikte bu ülkeye giden okurumuz Selahaddin Ekinci, yıllar önce aynı adla çekilen TV dizisi Türkiye’de de çok izlenip rating rekorları kıran Dallas’taki Ramazan Bayramı namazını ve bayramlaşmayı gönderdiği fotoğraflarla paylaşmıştı.

Konuyla ilgili haberi de yıllardır orada yaşayan okuyucumuz Cevriye Şemseddin’in gazetemizdeki haberinde okumuştuk. Daha önce de Cevriye Hanımın benzer haberlerini yayınlamıştık.

Selahaddin Bey orada yaptığı bazı ilginç tesbit ve gözlemlerini de aktarmış:

“Amerika’da sıfır arabalar ortalama 700 bin TL. 50 binde olanlar 5 bin dolar, yani 160 bin TL. 12 yıllık arabalar 15 bine satılıyor. Depo 35 dolara doluyor. Yollar yağ gibi.”

“Et kuşbaşı dana 260, kıyma 220, tereyağı 100 TL. Ve en düşük aylık 4 bin dolar.”

Ya bizdeki durum? İşte buyurun:

“1.000.000 liralık sıfır aracı, vergileri ile 2.500.000 liraya aldık. 2.500.000 lirayı kazanmak için 1.600.000 lira gelir vergisi verdik. 4.100.000 lira kazanıp 1.000.000 liralık otomobil aldık. Vergi oranı: % 310. Dünyanın hiçbir ülkesinde böyle bir soygun düzeni yok.”

Bizdeki et, kıyma, tereyağ... fiyatları ve asgarî ücretin zam yapılmış hali de malûm.

Selahaddin Bey “Burada her Müslüman ülkeden insanlar var. Fiyatlar çok ucuz. Hayat kolay. Maalesef Türkiye buraya göre hem İslamî, hem dünyevî açıdan çok geri” demiş.

Biz de cevaben “Onun için Üstad ‘Mekke’de olsam da buraya gelmem lâzım’ diyor, çünkü hizmete en çok ihtiyaç burada” diye yazdık.

Dallas’ta yaşayan Abdullah-Cevriye Şemseddin çiftinin Yeni Asya’ya verdikleri mülakatta Türkiye için dile getirdikleri şu samimi temenniler de konuyu tamamlıyor:

“Türkiye’nin hür ve demokrat olması için duacıyız. Haksızlıkların son bulmasını, tek adamlığın ve zümre yönetiminin yıkılıp iyileştirilmiş parlamenter sisteme geçilmesini, emeğe saygı gösterilmesini, kendisine ve başkalarına zarar vermeksizin hürriyetlerin buradaki gibi sınırsızlaştırılmasını ve Yeni Asya şahs-ı manevîsinin güçlendiğini görmek istiyoruz.”

Biz de teşekkürlerimizle “amin” diyoruz.

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