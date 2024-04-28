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28 NİSAN 2024 PAZAR - YIL: 55

Yine masumları bombaladı

28 Nisan 2024, Pazar 02:54
GAZZE’DEKİ MÜLTECİ KAMPINA HAVA SALDIRISINDA 1’İ BEBEK OLMAK ÜZERE 8 FİLİSTİNLİ ÖLÜRKEN, EN AZ 30 KİŞİ DE YARALANDI.

İsrail ordusu, Gazze’deki En-Nuseyrat Mülteci Kampına hava saldırısı düzenledi. Savaş uçaklarının bombardımanında 1’i bebek olmak üzere 8 Filistinli hayatını kaybederken, en az 30 kişi de yaralandı.

İsrail savaş uçakları, Nuseyrat Mülteci Kampında Es-Sultan Mahallesinde bir evi hedef aldı. Saldırıda aralarında bir bebeğin de olduğu 4 Filistinli öldü.

Kampta başka bir eve düzenlenen saldırıda ise 4 Filistinli öldü, en az 30 kişi ise yaralandı. Bu arada, İsrail askerleri, Cenin’in batısındaki Salim askeri kontrol noktasında bir grup gence ateş açtı. Gençlerden Mustafa Sultan Abid (22) ile Ahmed Muhammed Şevahine (21) ölürken, 2’si de yaralandı. Öte yandan, İsrail askerleri, Batı Şeria’nın El Halil, Tulkerim, Nablus ve Kalkilya kentlerine baskınlar düzenledi.

Askerler, El Halil’deki baskında Şeabe bölgesi, Es-Semmu ve Surif kasabalarında bazı evlere girdi ve 2 araca el koydu. Tulkerim’de İsrail askeri araçları Es-Selam Kavşağında konuşlanırken, askerler dükkanlara baskın düzenledi. Nablus’un güneyindeki Akraba kasabası ile Kalkilya’nın doğusundaki Kefr Kaddum ve Hacce kasabalarında da askeri araçlarla baskın düzenlendi.

AA

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