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28 NİSAN 2024 PAZAR - YIL: 55

Gençler pahalılık yüzünden evlenemiyor

28 Nisan 2024, Pazar 03:06
Düğün için yapılan harcamaların 500 bin liradan başladığını belirten TESK Başkanı Bendevi Palandöken, “Gençlerimiz bu sebeple evliliklerini ertelemek zorunda kalıyor” dedi.

SEDAT SERDAR - İSTANBUL

Palandöken, çiftler için sıfır faizli destek kredilerinden yararlanma imkanlarının sağlanması gerektiğini ifade etti. Bu yıl havaların erken ısınmasıyla birlikte düğün sezonunun da açılmaya başladığını söyleyen Palandöken, “Yuva kuracak çiftlerin yaptığı harcamalar başta mobilyacı, beyaz eşyacı, kuyumcu, tekstilci olmak üzere 415 meslek koluna birden etki ediyor. 2023 yılında 565 bin çift evlendi. Bu yıl da artan nüfusa rağmen yaklaşık 600 bin çiftin evleneceğini öngörülüyor. Havaların ısınmasıyla birlikte fotoğrafçı, kuaför, berber, gelinlikçi, çiçekçi, pastacı, çeyizci gibi onlarca farklı sektörde esnafımız düğün sezonuna hazır. Bu yıl yapılacak düğünlerle birlikte evliliklerin 500 milyar TL’lik ekonomi oluşturması bekleniyor” dedi.

ALTIN FİYATLARI SON 1 YILDA YÜZDE 100’E YAKIN ARTTI

Piyasanın canlanmak için düğün sezonunu beklediğini söyleyen Palandöken, “Günümüz şartlarında ortalama bir düğün yapmanın maliyeti beyaz eşyasından koltuk takımına, düğün salonundan ziynet eşyalarına, kuaförden organizasyon giderlerine kadar 500 bin TL’den başlıyor, 750-800 bini hatta neredeyse 1 milyonu buluyor. Düğünlerin vazgeçilmezi altının fiyatı son 1 yılda yüzde 100’e yakın arttı. Eskiden gelin damada gelen altınlar düğün maliyetini önemli ölçüde karşılardı şimdi o da hayal oldu. Gençlerimiz işsizlik ve ekonomik nedenler yüzünden evliliği geciktirebiliyor. Devletimiz gençleri evliliğe teşvik etmek için elinden geleni yapıyor. Birtakım teşvik ve destekler var ancak tüm çiftler için sıfır faizli destek kredilerinden yararlanma olanaklarının sağlanması çok önemli. Bu hem çiftlerin düğün masraflarına katkı hem de kuracakları yuvalarla ekonomiye katkıları bakımından çok önemli olacak” diye konuştu.

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