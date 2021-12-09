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'Isınma nedeniyle birçok tür yok olma tehlikesiyle karşı karşıya'

09 Aralık 2021, Perşembe 15:05
BM Genel Sekreter Yardımcısı Joyce Msuya, "Isınma nedeniyle mercanlar yok oluyor. Birçok tür şu anda yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Tüm bunlar deniz içindeki habitatın ortadan kalkmasına neden oluyor, denizi de öldürür." dedi.

BM Genel Sekreter Yardımcısı Joyce Msuya, ısınma nedeniyle mercanların yok olduğunu, birçok türün yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını belirterek, "İklime dayanıklı bir yapı için her şey mevcut. Aradaki boşluğu doldurmak için buradayız. Bu protokolleri, ulusal düzeyde uygulama, ülkelerin kanun ve mevzuatlarına ekleme zamanı gelmiştir." dedi.

Msuya, Akdeniz'in Kirlenmeye Karşı Korunması Sözleşmesi'nin 22. Taraflar Konferansı (COP22) Bakanlar Oturumu'nda, Akdeniz'in korunması için yapılan çalışmaların önemli olduğunu, bölgedeki yağışların yüzde 30 azalacağını tahmin ettiklerini söyledi.

Yaban hayatının büyük sıkıntı içinde olduğuna dikkati çeken Msuya, şunları kaydetti:

"Çünkü orman yangınları çok artmış durumda. Bu durum sürdürülebilir olmaktan çok uzak. Biyoçeşitlilik krizi buna eklendiğinde Akdeniz'de deniz içerisindeki avcılarının yüzde 50'sini kaybetmiş olacak. Isınma nedeniyle mercanlar yok oluyor. Birçok tür şu anda yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Tüm bunlar deniz içindeki habitatın ortadan kalkmasına neden oluyor, denizi de öldürür. Bu türler endemik oldukları için başka yerlere göçmeyecekler ve yaşayacak yer bulamazlar. Biyolojik çeşitliliğin azalması Akdeniz'deki sosyal yapısının, refahının bozulmasına da sebep olur."

Msuya, bu durumu düzeltmek için 45 yıldan bu yana BM Çevre Programı ile yol haritası uyguladıklarını, 7 protokolle Barselona Konsorsiyumu kurduklarını bildirdi.

Bölgedeki çevresel faktörleri geniş perspektifte ele aldıklarının vurgulayan Msuya, "İklime dayanıklı bir yapı için her şey mevcut. Bunun için aradaki boşluğu doldurmak için buradayız. Bu protokolleri, ulusal düzeyde uygulama zamanı gelmiştir. Ülkelerin kanun ve mevzuatlarına ekleme zamanı gelmiştir. Kıyılarda, denizleri koruma hedeflerine böyle ulaşabiliriz." diye konuştu.

Msuya, bölge için davalarının bu olduğunu, doğayla barışmak gerektiğini belirterek, ellerindeki gücü bölgenin geleceği için hayata geçirmek gerektiğini kaydetti.

"Hepimizin ciddiye aldığı çalışmalar yapıyoruz"

BM Çevre Koordinatörü (UNEP) Tatjana Hema da COP21'de yapılan çalışmaları ve COP22'de yapılan ve yapılması planlanan çalışmaları anlattı.

Taraf ülkelerin program kapsamında, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un iş birliğiyle deniz atıklarının bertarafı konusuna çalıştıklarını aktaran Hema, Barselona Sözleşmesi'nin uygulanmasını güçlendirmek istediklerini söyledi.

Hema, "Geçen iki yıllık süreçte çok çaba sarf ettik, bölgede pek çok yer için çalıştık, uyumlu bir dönem geçirdik. Çok daha uyumlu bir dönem geçirmek istiyoruz." dedi.

Somut temelli kararların alınmaya devam edeceğine dikkati çeken Hema, Akdeniz'de ana yetki alanlarının genişletilmesinin çok önemli olduğuna işaret etti.

Bu dönem içinde pek çok raporu ele aldıklarını, çalıştıklarını, bilim insanlarının iklim değişikliği konusundaki değerlendirmelerini raporlara işlediklerini belirten Hema, "Hepimizin ciddiye aldığı çalışmalar yapıyoruz. 2023 yılında Kalite Raporunu yapacağız. Bizim için önem taşıyor. Kaliteli veri topluyoruz. Taraf ülkelerin bu işi yapmaları büyük sorumluluk. Akdeniz'in durumunu bu verilerle duyurabileceğiz." ifadesini kullandı.

Akdeniz'de atık su arıtımı ve çamur arıtımı, plastik atığının önlenmesi için mutabık kaldıklarını aktaran Hema, bu konuda farklı teknik kılavuzlar olduğunu dile getirdi.

COP22'de küresel biyoçeşitlilik gündemiyle yeni bir strateji uygulayacaklarını vurgulayan Hema, doğayla daha uyumlu bir dünyada yaşamak için ellerinden gelen tüm çabayı göstereceklerini, Akdeniz'i kirlilikten kurtaracaklarını kaydetti.

Programda, COP22 Gençlik Etkinliğine katılan Türkiye'den Faik Yetkin, İspanya'dan Aina Pujol, Mısır'dan Asma Tarek de konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından konuşmacı gençlere ödülleri verildi.

AA

Etiketler: ısınma, tür, yok olma tehlikesi
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