İspanya’da aşı istifası

İspanya’da Genelkurmay Başkanı, aşı polemiği sebebiyle istifa etti.

İspanya’da bazı siyasî, askerî ve sivil üst düzey yetkililerin, Covid-19 aşılama protokolünü çiğneyerek öncelikli olarak aşı yaptırmaları ülkede tartışma başlattı. Protokolü ihlal edenlerden Genelkurmay Başkanı Miguel Angel Villarroya tartışmanın büyümesi üzerine görevini bıraktığını açıkladı. Euronews’deki habere göre İspanya’daki 17 özerk yönetimden biri olan Murcia’da yerel hükümetinin sağlık bakanı ve ardından Bask bölgesindeki iki hastanenin müdürü, protokolün dışına çıkarak Covid-19 aşısını erken yaptırmaları sonucu gelen baskılardan hafta içinde görevlerinden istifa etmek zorunda kaldı. Covid-19 aşısını erken olan diğer bir siyasetçi, Ceuta özerk yönetiminin sağlık bakanı Javier Guerro ise baskılara rağmen istifa etmeyeceğini açıkladı.

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