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7 HAZİRAN 2019 CUMA - YIL: 50

İspanya'da hükümeti kurma görevi Pedro Sanchez'e verildi

07 Haziran 2019, Cuma 09:33
İspanya Kralı 6. Felipe, 28 Nisan'daki genel seçimleri kazanan ancak tek başına iktidara gelecek çoğunluğu bulunmayan Sosyalist İşçi Partisi'nin lideri Pedro Sanchez'i hükümeti kurmakla görevlendirdi.

Parlamenter monarşi ile yönetilen İspanya'da 28 Nisan'da yapılan erken genel seçimlerin ardından meclise giren siyasi partilerin liderleriyle tek tek görüşen Kral 6. Felipe tarafından verilen hükümeti kurma görevini kabul eden Sosyalist İşçi Partisi'nin lideri Pedro Sanchez, düzenlediği basın toplantısında, "Ülkeyi yönetecek tek alternatif sosyalist hükümet. Başka alternatif yok. Ya sosyalist parti ülkeyi yönetecek ya da sosyalist parti yönetecek." dedi.

Hükümetin güvenoyu almasına etki edebilecek, meclisteki 3 büyük siyasi partinin (Halk Partisi, Vatandaşlar ve Unidas Podemos) liderleriyle gelecek haftadan itibaren görüşmelere başlayacağını söyleyen Sanchez, İspanya'nın kaybedecek zamanı olmadığını vurguladı.

"Ülkeyi ilerici değerlerle yöneteceğim." ifadesini kullanan Sanchez, önceliklerini "iklim ve ekolojik değişimle mücadele, ekonomide ve eğitimde dijitalleşme, kadın erkek eşitliği ve Avrupa Birliği" olarak sıraladı.

Tutuklu yargılanan 3 Katalan milletvekilliğinden istifa etmeyecek

Bu arada 28 Nisan'daki erken genel seçimlerde milletvekili seçilen ancak, 1 Ekim 2017'deki yasa dışı bağımsızlık referandumunu organize etmek suçundan tutuklu yargılandıkları için Meclis Başkanlık Divanı tarafından yetkileri dondurulan 3 Katalan milletvekilinin milletvekilliğinden istifa etmeyecekleri açıklandı.

Tutuklu yargılanan diğer Katalan milletvekili Katalonya Cumhuriyetçi Solu (ERC) lideri Oriol Junqueras ise 26 Mayıs'taki Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde parlamenter seçilmesinden dolayı milletvekilliğini partisinden bir adaya bırakarak, AP parlamenterliğini tercih edeceğini bildirdi.

Yeni hükümetin temmuz ayında kurulması bekleniyor

Son 4 yılda 3. kez seçime giden İspanya'da yeni hükümetin temmuz ayının ilk haftasında kurulması öngörülüyor.

İspanya'da siyaset uzmanları, 2018 Haziran ayında kurduğu azınlık hükümeti sadece 10 ay süren Sanchez'in yeni kuracağı hükümetin de çok uzun ömürlü olmayacağını belirtiyor.

AA

Etiketler: İspanya, parlamento, seçim, monarşi
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