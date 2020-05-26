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27 MAYIS 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

İspanya'da ölüm ve vaka sayılarında 3. kez değişiklik yapıldı

26 Mayıs 2020, Salı 22:44
İspanya Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili verilerde yeni bir düzenleme yaparak, ölenlerin sayısını 27 bin 117 olarak verdi.

İspanya Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı ölüm ve vaka sayılarında üçüncü kez değişiklik yaptı.

Ülkede iki gün önce 28 bin 752 olarak açıklanan Kovid-19'dan ölenlerin sayısını dün 26 bin 834'e indiren Sağlık Bakanlığı, bugün ise "son 7 günde 35 kişi öldü" bilgisini vermesine karşı toplam sayının 27 bin 117'ye çıktığını açıkladı.

Son dönemlerde virüsle bağlantılı verilerde sıkça sorunlar yaşanan İspanya'da, 4 gün önce de günlük ölü sayısı 56 olarak açıklamasına rağmen toplam rakam 27 bin 940'dan 28 bin 628'e çıkarılmıştı.

Sorunun kökeninde, şüpheli ölüm vakalarının doğrulatılması ve özerk yönetimler ile merkezi hükümet arasındaki veri anlaşmazlığı bulunuyor.

Bakanlık, son 24 saate göre günlük ölü sayılarını iki gündür vermiyor.

Diğer yandan İspanya'da son 24 saatte PCR testlerine göre, 194 kişide Kovid-19 tespit edildiği bildirilse de dün 235 bin 400 olarak verilen toplam vaka sayısının 236 bin 259'a çıktığı duyuruldu.

"Günlük yeni vaka sayısı 5 veya altında"

Ülkede, başkent Madrid ve Katalonya, virüsün en fazla görüldüğü yerler olarak öne çıkıyor.

Açıklanan son verileri değerlendiren Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri ve Uyarılar Koordinasyon Merkezi Direktörü Fernando Simon, "Ülke genelinde salgınla ilgili durumu düzelen bölgelerin sayısı her geçen gün daha da artıyor. Ülkedeki 19 özerk yönetim veya kentin (Ceuta ve Melilla) 10'unda günlük yeni vaka sayısının 5 veya altında olduğu görüldü." dedi.

İlk aşamada hiçbir yerleşim yeri kalmadı

Olağanüstü halin (OHAL) 7 Haziran'a kadar devam edeceği İspanya'da, 6 yaş üstü herkese en az iki metrelik sosyal mesafenin korunamadığı tüm kamusal alanlarda maske kullanma zorunluluğu getirilmişti.

Haziran sonunda tamamlanması öngörülen kademeli normalleşme süreci kapsamında ise hafta başından itibaren ilk aşamada hiçbir yerleşim yeri kalmazken, nüfusun yüzde 53'ü ikinci, geri kalanı da üçüncü aşamada bulunuyor.

Hükümet, Kovid-19'dan ölenler için bugünden itibaren 10 günlük "ulusal yas" ilan etti.

AA

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