Şekerli mamul ihracatında 10 milyar dolarlık hedef

ŞMS Kopuz Yönetim Kurulu Başkanı Şemsi Kopuz, Türkiye’nin 3,4 milyar dolarlık atıştırmalık ve şekerli mamul ihracatını 2030’lu yıllarda 10 milyar dolar seviyesine taşıma hedefiyle çalıştıklarını söyledi.

Türkiye’nin en büyük endüstriyel hammadde ve kuru gıda tedarikçilerinden biri olan ŞMS Kopuz, yeni nesil özel yağ portföyünü sektör profesyonelleriyle buluşturdu.

Etkinlikte; fırıncılık ve şekerleme sektörlerine yönelik geliştirilen FlexiBetter, CBT Gold, Prestine serisi ile shea bazlı özel yağ çözümleri tanıtıldı. Bunge ve ŞMS Kopuz iş birliği kapsamında son üç yılda 20’den fazla özel yağ çözümünün Türkiye pazarına sunulduğu, bu ürünlerin 70’in üzerinde aktif müşteriye ulaştığı belirtildi.

Tedarik zincirindeki kırılganlığa çözüm

Lansmanda, yeni ürün portföyünün yalnızca performans ve maliyet avantajı değil, aynı zamanda tedarik güvenliği açısından da önem taşıdığı vurgulandı. Son beş yılda pandemi, savaşlar, Kızıldeniz ve Süveyş Kanalı kaynaklı lojistik sorunların küresel gıda tedarik zincirlerinin ne kadar kırılgan olduğunu ortaya koyduğu ifade edildi.

Bunge ve ŞMS Kopuz’un, aynı kalite ve standarttaki ürünleri Malezya, Hollanda, Çin, Endonezya ve farklı üretim merkezlerinden tedarik edebilme kapasitesiyle üreticilerin arz risklerini azaltmayı hedeflediği kaydedildi. Bu çok merkezli yapı sayesinde, Türk gıda sanayisinin küresel dalgalanmalara karşı daha esnek ve rekabetçi hale gelmesinin amaçlandığı belirtildi.

Fırıncılık sanayisine yeni alternatifler

Lansmanda öne çıkan ürünlerden FlexiBetter, kruvasan, milföy ve kurabiye gibi katmanlı hamur ürünleri için geliştirilen, süt yağına alternatif yenilikçi bir çözüm olarak tanıtıldı. Ürünün, üretim sürecinde daha istikrarlı sonuçlar elde edilmesine, işlenebilirliğin kolaylaşmasına ve nihai üründe istenen doku ile görünümün korunmasına katkı sağlaması hedefleniyor.

Prestine serisi ise dolgu yağları alanında geliştirildi. Sıcak iklim koşullarında ürün kalitesinin korunmasına katkı sağlayan seri; pralinden gofrete, fındık bazlı dolgulardan havalandırılmış ürünlere kadar geniş bir kullanım alanına hitap ediyor.

İstanbul - Yeni Asya

