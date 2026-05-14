Bayram tatili cârî dengeyi bozacak

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Mart ayı ödemeler dengesi verilerinin açıklanmasının değerlendirmelerde bulundu.

Uysal’dan Şimşek’e enflasyon çıkışı: 2053’te mi düşecek? Şimşek “Nisan ayında dış ticaret dengesindeki iyileşmeyle birlikte yıllık cârî açığın belirgin şekilde gerilemesini öngörüyoruz. Mayıs ayında ise uzun bayram tatilinin etkisiyle cârî dengede geçici bozulma bekliyoruz. Diğer taraftan savaşın turizm gelirleri üzerindeki etkilerinin sınırlı kaldığını görüyoruz. Bu yıl enerji ve enerji dışı emtia fiyatlarındaki yüksek seyir nedeniyle cârî açık artacak. Uyguladığımız programla sağladığımız kazanımlar ve güçlenen makroekonomik temeller sayesinde bu artışın yönetilebilir seviyelerde kalacağını ve geçici olacağını değerlendiriyoruz” dedi. Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 224

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.