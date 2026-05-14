"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
Uysal'dan 14 Mayıs mesajı: DP demokrasiyi iktidara taşıdı

14 Mayıs 2026, Perşembe 15:00
Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal 14 Mayıs'ın yıldönümünde mesaj yayınladı: DP demokrasiyi iktidara taşıdı

Demokrat Parti’nin iktidara geldiği 14 Mayıs 1950’ın yıldönümünde mesaj yayınlayan Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, “Milletimizi kendi egemenlik hakları ile buluşturan, demokrasiyi iktidara taşıyan 14 Mayıs 1950 seçimlerinin yıl dönümü, biz Demokratlar için ‘Demokrasi Bayramı’ kutlu olsun” dedi.

1950’da yapılan seçimler sayesinde halkın ilk defa hür iradesiyle yöneticilerini belirleme hakkına sahip olduğunu, seçme ve seçilme hakkı tarihte görülmemiş ölçüde güç kazandığını söyleyen Uysal, “Vatandaşın, önüne konanı, güçlünün, iktidarın tasnif ettiğini onaylayan olmaktan çıkıp gerçek manada seçmen hüviyetine kavuştuğu bu gün bir milattır” dedi.

14 MAYIS MİLLETİN BAYRAMIDIR

14 Mayıs 1950’de yapılan seçimlerin yalnızca bir iktidar değişikliğinden ibaret olmadığını, millet iradesinin sandıkta tecelli ettiği, vesayet zincirlerinin kırıldığı ve gerçek anlamda milli egemenliğin tesis edildiği bir milat olduğunu söyleyen uysal, “Türk demokrasi tarihinde Tanzimat’tan beridir denenen, lakin çeşitli sebeplerle vakıf olunamayan ‘demokrasiye geçiş’ teşebbüslerinin başarılı olduğu, ‘bir devre son verilen ve başka bir devrin açıldığı’ bugün bizler için, milletimiz adına bir bayramdır” diye konuştu.

DP RUHUNU YAŞATMAYA DEVAM EDİYORUZ

Demokrat Parti olarak, 1950 ruhunu yaşatmaya; milletimizin hak ettiği gerçek demokrasi, adalet ve özgürlük mücadelesini kararlılıkla sürdürmeye devam edeceklerini söyleyen Uysal, “Dün olduğu gibi bugün de halkın iradesini esas alan, hukukun üstünlüğünü savunan bir anlayışla yolumuza devam ediyoruz” şeklinde konuştu.

BUGÜN DP’NİN MÜCADELE ETTİĞİ İKİLİME GERİ DÖNÜLMEYE GAYRET EDİLİYOR

Uysal şunları söyledi: “Geldiğimiz iklimde, o gün, 76 yıl evvel bugün aşılmış bu kutlu merhaleyi ileri taşımak şöyle dursun, o gün mücadele edilen iklime geri dönmeyi gayret edinenleri de milletimizle birlikte tarihe not ediyoruz. Bu vesileyle o kutlu günün kutlu isimlerine, 3. Cumhurbaşkanımız ve partimizin kurucusu Celal Bayar'ı, şehit Başbakanımız Adnan Menderes'i, şehit bakanlarımız Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan’ı, kutlu bir mücadeleyle cumhuriyeti demokrasiye taçlandırmış diğer kutlu isimleri saygı ve rahmetle yad ediyor, bayram gibi kutlayacağımız 14 Mayısların yakın olduğuna inanarak milletimizi saygı ile selamlıyoruz. Bayramımız kutlu olsun.”

ANKARA - MEHMET KARA

