İsrail askerleri: Filistinlilere şiddeti dudurun

İşgal altındaki Batı Şeria’da görev yapmış yaklaşık 100 İsrail askeri, Savunma Bakanı Benny Gantz ve İç Güvenlik Bakanı Omer Bar Lev’den Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik uyguladığı şiddeti durdurmasını istedi.

İsrail Ordu Radyosu’nda yer alan habere göre, askerlik hizmetini yeni tamamlamış yaklaşık 100 İsrail askeri, Batı Şeria’da görevleri sırasında yaşadıkları ile ilgili Savunma Bakanı Gantz ve İç Güvenlik Bakanı Lev’e mektup gönderdi. Mektupta imzası bulunan eski askerler, Yahudi yerleşimci şiddetine karşı koyma sorumluluğunun Gantz ve Lev’e ait olduğunu belirterek “yerleşimci şiddeti olgusuna karşı” harekete geçmeleri çağrısında bulundu. İsrail devletinin yıllardır zımnî desteğiyle Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik uyguladığı şiddetin arttığı kaydedilen mektupta, “Orada görev yapan biziz ve sahada o şiddetin nasıl olduğunu bizzat gördük.” ifadeleri kullanıldı. AA

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