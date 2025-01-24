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24 OCAK 2025 CUMA - YIL: 55

İsrail ateşkese uymuyor

24 Ocak 2025, Cuma 02:33
UNRWA, İsrail’in işgal altındaki Batı Şeria’nın kuzeyinde yer alan Cenin şehri ve mülteci kampına başlattığı saldırıların, Gazze’deki “kırılgan ateşkes” anlaşmasını tehdit ettiğini söyledi.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu’daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı’nın (UNRWA) işgal altındaki Batı Şeria’dan sorumlu direktörü Roland Friedrich, X hesabından yayınladığı açıklamada, İsrail’in işgal altındaki Batı Şeria’nın Cenin kenti ve mülteci kampına başlattığı saldırılara dikkati çekti. Friedrich, İsrail’in hava saldırılarının yanında gelişmiş silahlar ve savaş yöntemleri kullanarak Cenin kentine geniş çaplı operasyon başlattığını kaydetti.

Saldırılar devam edecek

Saldırılarda 10 kişinin öldüğüne, 40’tan fazla kişinin yaralandığına işaret eden Friedrich, “Saldırıların birkaç gün süreceği tahmin ediliyor. Geçen aralık ayından bu yana 2 bin ailenin göç ettiği kamp, yaşanmaz bir hal aldı. UNRWA, bu süre zarfında kampa tam olarak hizmet sunamadı” ifadesine yer verdi. Friedrich, İsrail’in Cenin kenti ve mülteci kampına başlattığı saldırıların, sadece günler önce Gazze’de sağlanan “kırılgan ateşkes” anlaşmasını tehdit ettiğini belirtti. Askerî araçların yanı sıra iş makinalarıyla Cenin Mülteci Kampı’na giren İsrail askerlerinin saldırıları dün de sürdü. Ramallah - aa

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Gazze’nin kuzeyi toplu mezarlık gibi

İsrail’in 15 aydan fazla süren saldırıları sonucu, Gazze Şeridi’nin kuzeyinin “toplu mezarlığa” dönüştüğü belirtildi.

Gazze’deki Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Mahmud Basal, özellikle kuzey bölgelerdeki tahribatın, “felaket seviyesinde” olduğunu vurgulayarak “Şehitlerin cesetleri, enkaz ve toprakla karışmış durumda. Gazze’nin kuzeyi toplu mezarlığa dönüştü. Burada her açıdan bir insanî felaketten bahsediyoruz. Caddelerdeki cesetler ya sahipsiz köpekler tarafından parçalandı ya da enkazın altında kayboldu” dedi. Gazze - aa

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İsrail, Refah Sınır Kapısı’nı bırakmıyor

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Refah Sınır Kapısı’nı kullanacakların İsrail ordusu ve iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet’ten (Şabak) onay almadan geçiş yapamadığı ifade edildi.

Basında çıkan İsrail ile Mısır arasında Refah Sınır Kapısı’nın kontrolünün Filistin yönetimine bırakıldığı iddialarını yalanlayan İsrail Başbakanlık Ofisi, Filistin yönetiminin sınır kapısındaki tek rolünün “pasaportları damgalamak” olacağını öne sürdü. Açıklamada, “Anlaşmaya göre, İsrail ordu güçleri sınırı çevreliyor ve hiç kimsenin İsrail ordusu ve iç istihbarat servisi Şin-Bet’in (Şabak) ön gözetim, denetim ve onayı olmadan buradan geçmesine izin verilmiyor” ifadelerine yer verildi. Kudüs - aa

AA

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