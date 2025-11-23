Oyuncakta yeni standart

Ticaret Bakanlığı, çocuk sağlığını korumak ve piyasa güvenliğini artırmak için oyuncak ithalatı ve satışında yeni standartlar getirdi.

1 Ocak 2026’dan itibaren, üzerinde imalatçı, ithalatçı bilgisi veya marka adı bulunmayan oyuncakların ithalatına ve satışına izin verilmeyecek. Türkiye Gazetesi’nin haberine göre; bilgilerin eksik olması durumunda, ithalat aşamasındaki denetimler olumsuz sonuçlandırılacak ve başvurular “işaretleme eksikliği” gerekçesiyle reddedilecek. Bakanlık, bu konuda ilgili oda ve sivil toplum kuruluşlarına uyarı yazısı yolladı. Haber Merkezi

