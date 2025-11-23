Kılıçdaroğlu’ndan CHP’ye İmralı ve yolsuzluk eleştirisi

CHP’nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı video ile CHP’ye yönelik operasyonlar ve çözüm sürece yönelik açıklamalarda bulundu.

Kılıçdaroğlu, CHP’nin sürecin içinde yer alması gerektiğini belirterek, “Cumhuriyet Halk Partisi Orta Doğu’da tökezlememizi bekleyen İsrail ve Amerika belasını bertaraf etmek ve devletin Ali menfaatleri için sürecin içinde olmak zorundadır. Risk almalıdır ve konuya siyaset üstü bakarak elini taşın altına koymalıdır. Milletimizin Cumhuriyet Halk Partisi’nden beklentisi kardeşlik sürecinde öncü olması ve sürece istikamet çizmesidir. Tarihin doğru tarafında yer almak çoğu zaman cesaret ve kararlılık gerektirir” dedi.

“Hesap vermekten kaçınmayın”

Yolsuzluk iddiaları ile ilgili de konuşan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: “Hesap sorabilmek için de hesap vermekten kaçınmamak gerekir. Hesap vermek her bir CHP’linin namus borcudur. Cumhuriyet Halk Partisi rüşvetlerle, yolsuzluklarla ve rüşvet çarkının müteahhitleriyle anılamaz. Bunlarla bir araya gelemez. Üzerinde iftiralar ve yolsuzluk iddialarıyla yol alamaz. Derhal arınmalı ve yoluna devam etmelidir.”

Ankara - Anka

CHP: Komisyonda kalacağız süreç devam ediyor

CHP kurmayları, İmralı’da PKK lideri Abdullah Öcalan’ı ziyaret edecek heyete üye vermeyeceklerini açıklamaları ardından DEM Parti’den gelen tepkileri değerlendirdi. ‘İlkesel bir tutum’ sergilediklerini belirten parti kurmayları, “Biz komisyonda kalmaya devam ediyoruz. Süreç de devam ediyor. Hatta ileride komisyon yasal düzenlemeleri görüşecek ve biz de bu konuda önerilerimizi sıralayacağız” ifadelerini kullandı. Cumhuriyet’in haberine göre; kurmaylar “Toplumun bu süreçte güven artırıcı adım beklentisi var. Örneğin kayyımlar konusunda ya da siyasî tutuklulara yönelik Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına uyulması konusunda beklentiler var. Bütün bunlar varken bütün komisyonun çalışmasını ve süreci sadece İmralı’ya ziyaret meselesine kitlemek doğru değil” dedi.

Haber Merkezi