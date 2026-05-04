"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
4 MAYIS 2026 PAZARTESİ - YIL: 57

Gültekin Uysal’dan gazetemize ziyaret

04 Mayıs 2026, Pazartesi 11:00
Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal gazetemizi ziyaret ederek Yeni Asya Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Atik’le görüştü.

İstanbul-Güneşli’deki tesislerimizde gerçekleşen görüşmede iç ve dış gündeme dair gelişmelerle ilgili olarak fikir teatisinde bulunuldu. Uysal, dinî değerleri kullanarak iktidara gelen kadroların, yıllardır rant paylaşımı yaptıklarını ve “kutsallarının para olduğunu” belirterek Merhum Süleyman Demirel’in bir sözüne atıfta bulundu.

Yöneticilerimiz hazır bulundu

Görüşmede; İstanbul İl Başkanı Adem İpek, İstanbul İl Başkan Yardımcısı Yücel Yüce,  İl Başkan Yardımcı Dr. Fehmi Genç, DP Genel İdare Kurulu Üyesi İbrahim Şencan, DP İstanbul İl yönetim kurulu üyesi Yaşar Avcı ile Yeni Asya Medya Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Güney, Medya Grup Genel Müdürü Ramazan Bayram, Genel Yayın Yönetmeni Abdullah Eraçıkbaş, Yeni Asya Vakfı Sekreteri Ali Kandil hazır bulundu.

İSTANBUL - SEYHAN ŞENTÜRK

