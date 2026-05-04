"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
4 MAYIS 2026 PAZARTESİ - YIL: 57

Bu ekonomi ile aile nasıl korunacak?

04 Mayıs 2026, Pazartesi 10:52
Ankara Milletvekili İdris Şahin, iktidarın “Aile ve Nüfus On Yılı” kararına tepki göstererek, işsizlik ve yüksek kiralar altında ezilen gençlerin aile kuramadığını söyledi.

DEVA Partisi Ankara Milletvekili İdris Şahin, Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle 2026-2035 döneminin “Aile ve Nüfus On Yılı” ilan edilmesine ilişkin değerlendirmede bulundu. Aileyi korumanın devletin en temel görevlerinden biri olduğunu belirten Şahin, ancak aile kurumunun yalnızca Resmi Gazete’de yayınlanan genelgelerle veya yukarıdan aşağıya talimatlarla korunamayacağını vurguladı. Şahin, “Aile, o dört duvarın içine giren huzurla, mutfaktaki bereketle ve yarınlara duyulan güvenle ayakta kalır” ifadesini kullandı.

Aileyi sloganla güçlendiremezsiniz

Genelgede gençlere evlilik teşvikleri, çocuk sahibi olmayı kolaylaştıracak vaatler ve çok çocuklu aile yapısına yönelik vurgular bulunduğuna işaret eden Şahin, ekonomik koşulların aile kurmayı zorlaştırdığını belirtti. Şahin, “Gençler iş bulamazken, yüksek kiralar maaşları daha ele geçmeden yutarken, bir bebek bezinin maliyeti dahi her geçen gün katlanırken aileyi sadece sloganla, afişle, çağrıyla nasıl güçlendireceksiniz?” diye sordu.

Önce gençlere istihdam sağlayın

Şahin, iktidarın ekonomi politikalarını eleştirerek, “Bu ekonomi yönetiminizle Aile On Yılı değil, aile son yılı olur” ifadelerini kullandı. TÜİK verilerine dikkati çeken Şahin, 2025 yılında evlenen çift sayısının 552 binlere gerilediğini, boşanmaların ise 193 binin üzerine çıktığını belirtti. Bu tablonun aile politikalarının yalnızca çağrı ve teşvik söylemiyle yürütülemeyeceğini gösterdiğini belirten Şahin, “Mesele gençlere sadece ‘evlenin’ demekle çözülecek kadar basit değildir” dedi. Şahin, gençlerin önüne somut iş imkanı, sürdürülebilir gelir, insanca konut ve gelecek güvencesi konulması gerektiğini vurguladı.

Ankara - Anka

