İsrail’de hükümet tartışmalı yasayı uzatamadı

Fİlİstİnlİlerİn aile birleşim yoluyla İsrail’de kalıcı oturum izni ya da İsrail vatandaşlığı almasına engel olan yasanın geçerlik süresi dün doldu.

Koalisyon hükümetinin sürenin uzatılması için verdiği kanun tasarısı parlamentoda çoğunluğu yakalayamadı. Yapılan oylamada 120 milletvekilinden 59’u yasa lehinde 59’u ise aleyhte oy kullandı. İki milletvekili ise oylamada çekimser kaldı. İsrail parlamentosunda 2003 yılında kabul edilen yasa Filistinlilere ve “düşman ülke” vatandaşlarına İsrail vatandaşlığı ya da İsrail’de kalıcı oturum izni verilmesini engelliyor. Söz konusu kişiler bir İsrail vatandaşıyla evlenseler dahi bu haktan yararlanamıyorlar. Kısıtlama 2007 yılından bu yana İran, Irak, Suriye ve Lübnan vatandaşları için de geçerli.

İsraİl bu yasayı Mart 2002’de Hayfa’da gerçekleşen ve 17 kişinin vefat ettiği intihar saldırısı sonrası geçirmişti. Saldırıyı bir İsrail vatandaşıyla evlenerek İsrail vatandaşlığı alan bir Filistinli düzenlemişti. Özellikle Arap çiftleri etkileyen yasanın süresi her yıl parlamentoda yapılan oylamayla uzatılıyordu. Parlamentonun onaylamaması nedeniyle yasanın geçerlik süresi dün itibarı ile dolmuş oldu. İsrail’deki insan hakları örgütleri ise sonucu memnuniyetle karşıladı. İsrail’deki Arap Azınlığın Hakları Hukuk Merkezi – Adalah adlı kuruluş İsrail hükümetinin ilgili aile birleşim taleplerini “âdil, olgulara dayanarak ve hızlı bir biçimde değerlendirme” ümidinin ortaya çıktığını açıkladı. Açıklamada Filistinliler açısından “aile hayatı gibi temel bir hakkı tümüyle kullanma” imkânı doğduğu belirtildi.