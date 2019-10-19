İsrail’den anne zulmü

İsrail yönetimi, bacak ve leğen kemiğinde meydana gelen kırıklar nedeniyle tedavi için Gazze’den Batı Şeria’ya nakledilmesine karar verilen 9 aylık Muhammed Muhaysin’in annesinin Gazze’den çıkışına “güvenlik” gerekçesiyle izin vermedi.

Muhammed bebeğe “gönüllü annelik” yapan Filistinli genç kız Envar İrfaiyye,annesinin Gazze’den çıkışı engellenen Muhammed bebeğin geçen hafta dedesinin refakatinde Batı Şeria’nın El Halil kentinde bulunan Filistin Kızılayı Hastanesine kaldırıldığını aktardı. Henüz 9 aylık bir bebeğin anne şefkatinden mahrum halde bir hastanede iyileşmeye çalıştığını öğrendiği an Muhammed’e gönüllü annelik yapmaya karar verdiğini dile getirdi. AA

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