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17 MAYIS 2021 PAZARTESİ - YIL: 52

İsrail'e yaptırım için imza kampanyası büyüyor

17 Mayıs 2021, Pazartesi 17:52
İngİltere’de hükümetin İsrail’e yaptırım uygulamasının talep edildiği dilekçeye atılan imza sayısı 315 bini geçti.

İngiliz parlamentosunun dilekçelere ayrılmış internet sitesinde yer alan metinde, hükümetin başta silah olmak üzere İsrail’le tüm ticareti sonlandırması istendi. Filistinlilere yönelik orantısız muamele ve uluslar arası toplum tarafından yasa dışı kabul edilen yerleşim yerlerinin, medeni dünyaya hakaret olduğu ifade edilen dilekçeye atılan imza sayısı, bir günde 315 bini geçti. Dilekçeye “https://petition.parliament.uk/petitions/585314” adresinden ulaşılabiliyor. İngiltere’de 10 bin imzayı bulan dilekçelere hükümetin cevap vermesi gerekiyor. İmza sayısı 100 bini geçtiğinde de dilekçenin parlamentoda tartışılması zarureti bulunuyor.

AA

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