İsrail’e yaptırım uyarısı

Uluslararası hukuk uzmanları, İsrail’in, BMGK’nın ‘Acilen ateşkes sağlanmasını talep eden” kararını dikkate almaması halinde yaptırımlara maruz kalacağına dikkat çekti.

Uluslararası hukuk uzmanları, İsrail’in, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) “Gazze Şeridi’nde kalıcı ve sürdürülebilir ateşkese dönüşecek şekilde ramazan ayında acilen ateşkes sağlanmasını talep eden” kararını dikkate almaması halinde yaptırımlara maruz kalacağını söyledi. Haaretz gazetesine açıklamada bulunan uzmanlar, İsrail’in karara uymamasının, ülkeleri İsrail’e yaptırım uygulanmasını teşvik edebileceğine dikkati çekti. İsrail’deki Ono Akademik Koleji Hukuk Fakültesinden Doç. Dr. Tamar Hostovsky Brandes, “Ukrayna’yı işgal ettikten sonra ‘ekonomik ilişkilerin kesilmesi, havacılık ilişkilerinin kesilmesi ve bankacılık sisteminden izole edilmesi de dahil olmak üzere’ Rusya’ya yaptırımlar uygulayanlar Güvenlik Konseyi değil ülkelerdi.” ifadelerini kullandı.

Dünyadaki izolasyonu artacak

Bunların, İsrail’in kabul etmekte çok zorlanacağı tehlikeli icraatlar olduğunu dile getiren Brandes, şu değerlendirmelerde bulundu: “BM Güvenlik Konseyi’nde alınan karar, Uluslararası Adalet Divanı’nın İsrail aleyhine verdiği emirler ve İsrail’in Filistin topraklarındaki eylemlerinin hukuki sonuçlarına ilişkin Mahkeme’nin Lahey’de yayınlayacağı tavsiye niteliğindeki görüş, bunların hepsi ‘uluslararası hukuka saygı duymayan bir devlet’ imajı yaratmaktadır.” Tel Aviv Üniversitesinden Profesör Eliav Lieblich, İsrail’in BMGK’nin kararına uymaması halinde dünyadaki izolasyonunun artacağını söyledi.

Meselenin tamamı ‘siyasî’

Lieblich, “Karara uyulmaması, diğer ülkeleri İsrail’e yaptırım uygulamayı düşünmeye sevk edecek, örneğin İsrail’e silah transferinin durdurulması.” görüşünü aktardı. Eski İsrail Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuktan Sorumlu Başsavcı Yardımcısı Roy Schondorf, uluslararası sahnedeki meselenin tamamının “siyasi” olduğunu söyledi. Schondorf, “Eğer ülkeler isteselerdi İsrail’e karşı harekete geçebilirlerdi, tıpkı karardan önce de yapabilecekleri gibi.” ifadesini kullandı.

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Uymazsa ilişkiyi keseriz

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde (BMGK) Gazze’de ateşkes talebiyle kabul edilen karara uymaması halinde İsrail’le diplomatik ilişkileri keseceğini söyledi.

Önceki gün yaptığı açıklamada da Petro, “İsrail’in bu ateşkes kararını bozması durumunda dünya milletlerini o ülkeyle diplomatik ilişkilerini kesmeye davet ediyorum.” demişti.