İsrail, Filistin'e 5 bin doz aşı gönderecek

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz'ın ofisi yaptığı açıklamayla, İsrail'in koronavirüsle mücadelede ön saflarda görev alan sağlık çalışanlarının aşılanması için Filistin'e 5 bin doz aşı vermeyi kabul ettiğini bildirdi.

Transfer kararı, henüz hiç başlanmayan ve İsrail'in yoğun aşılama kampanyasının çok gerisinde kalan Filistinlilerin aşılanması adına ilk adım oldu.

Dünya Sağlık Örgütü başta olmak üzere çok sayıda insan hakları örgütü, işgal altındaki Batı Şeria ve Gazze'deki Filistinlilere yönelik eşitsizlik olduğu konusunda endişelerini dile getirmiş ve İsrail yönetimine uygulamadan geri adım atması çağrısında bulunmuşlardı.

Keza BM uzmanları, işgal altındaki Filistinlilerin refahından İsrail'in sorumlu olduğunu hatırlatmışlardı.

İsrail, 1990'larda varılan geçici barış anlaşmaları uyarınca Filistinlilerden sorumlu olmadığı savunmasında bulunuyor. İlaveten İsrail, kendilerine gelen herhangi bir yardım talebi olmadığını ileri sürüyor.

Gantz’ın ofisi transferin onaylandığını açıkladı ancak bunun ne zaman olacağına dair herhangi bir ayrıntı vermedi. Filistin tarafı ise herhangi bir yorumda bulunmadı.