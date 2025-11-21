"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Erhürman ile Hristodulidis ara bölgede görüştü

21 Kasım 2025, Cuma 19:02
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Lideri Nikos Hristodulidis, Birleşmiş Milletler (BM) kontrolündeki ara bölgede bir araya geldi.

Lefkoşa’daki ara bölgede bulunan BM Genel Sekreteri Özel Temsilcisi’nin resmî ikametgahında başlayan görüşme, yaklaşık 1,5 saat sürdü. Erhürman-Hristodulidis görüşmesinin ilk kısmına, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs Şahsî Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar da video konferansla katıldı. Erhürman ile Hristodulidis’in, toplantının son 15 dakikasında baş başa görüştükleri öğrenildi. Daha sonra KKTC Cumhurbaşkanlığında basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, görüşmelerin olumlu atmosferde geçtiğini belirterek ilk toplantıda iki tarafın da kendi görüşlerini dile getirdiklerini aktardı.

