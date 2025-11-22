Yeni Asya Neşriyat Mersin Kitap Fuarı’nda

10. Mersin Kitap Fuarı bugün kapılarını kitapseverlere açıyor. Her görüşten birçok yayınevinin katıldığı fuarda Yeni Asya Neşriyat da bütün eserleriyle yer alacak.

yeniasyakitap.com sitesini incelemek için tıklayınız

30 Kasım’a kadar açık kalacak fuar, 10:00-21:00 saatler arasında gezilebilecek. Her görüşten birçok yayınevinin katıldığı fuarda Yeni Asya Neşriyat da bütün eserleriyle yer alacak.

Yeni Asya Neşriyat adına konuşan Cuma Bahçeci şu bilgileri verdi:

“Hiç ara vermeyerek uzun süreden beri Kasım ayında yapılan Mersin Kitap Fuarına bu yıl da yirmi dört metre karelik standımızla katılacağız. Yeni Asya Neşriyat yazarlarından, İlahiyatçı M. Ali Kaya da kitaplarını imzalayıp okuyucularıyla sohbet edecek, seminer verecek. Mersin gibi kozmopolit bir ilde Yeni Asya Neşriyat olarak katılmak, standa Üstadımızın resmini asmak başlı başına bir hizmet, önemli bir ilânat olacak.

“Geçmiş yıllarda yaptığımız fuarlarda ‘Hâlâ bu eserler serbest mi?’ Veya ‘Helâl olsun size!’ diyenler çok oldu. Bütün bu müsbet değerlendirmeler içindir ki maddî olarak bir külfetin altına girsek de bizlere hiç bir şey ifade etmiyor. Yeter ki Mersin Kitap Fuarında bayrağımız dalgalansın. “Fuar süresince asrın Kur’ân tefsiri Risale-i Nur’ları ile onun şerh ve izahı mahiyetindeki eserlerimizi çok uygun fiyatlarla, değişik versiyonlarıyla okuyucuların istifadesine sunmuş olacağız. “Bütün kitapseverleri standımıza bekliyoruz.”

YENİ ASYA - MERSİN