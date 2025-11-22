"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
22 KASIM 2025 CUMARTESİ - YIL: 56

Yeni Asya Neşriyat Mersin Kitap Fuarı’nda

22 Kasım 2025, Cumartesi 10:38
10. Mersin Kitap Fuarı bugün kapılarını kitapseverlere açıyor. Her görüşten birçok yayınevinin katıldığı fuarda Yeni Asya Neşriyat da bütün eserleriyle yer alacak.

yeniasyakitap.com sitesini incelemek için tıklayınız

30 Kasım’a kadar açık kalacak fuar, 10:00-21:00 saatler arasında gezilebilecek. Her görüşten birçok yayınevinin katıldığı fuarda Yeni Asya Neşriyat da bütün eserleriyle yer alacak.

Yeni Asya Neşriyat adına konuşan Cuma Bahçeci şu bilgileri verdi: 

“Hiç ara vermeyerek uzun süreden beri Kasım ayında yapılan Mersin Kitap Fuarına bu yıl da yirmi dört metre karelik standımızla katılacağız. Yeni Asya Neşriyat yazarlarından, İlahiyatçı M. Ali Kaya da kitaplarını imzalayıp okuyucularıyla sohbet edecek, seminer verecek. Mersin gibi kozmopolit bir ilde Yeni Asya Neşriyat olarak katılmak, standa Üstadımızın resmini asmak başlı başına bir hizmet, önemli bir ilânat olacak.

“Geçmiş yıllarda yaptığımız fuarlarda ‘Hâlâ bu eserler serbest mi?’ Veya ‘Helâl olsun size!’ diyenler çok oldu. Bütün bu müsbet değerlendirmeler içindir ki maddî olarak bir külfetin altına girsek de bizlere hiç bir şey ifade etmiyor. Yeter ki Mersin Kitap Fuarında bayrağımız dalgalansın. “Fuar süresince asrın Kur’ân tefsiri Risale-i Nur’ları ile onun şerh ve izahı mahiyetindeki eserlerimizi çok uygun fiyatlarla, değişik versiyonlarıyla okuyucuların istifadesine sunmuş olacağız. “Bütün kitapseverleri standımıza bekliyoruz.”

YENİ ASYA - MERSİN

Okunma Sayısı: 234
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İsrail, Gazze'deki 4 bölgede saldırılarını yoğunlaştırdı

    Yetim Vakfı çocuk haklarına dikkat çekti - Dünya çocuklarına mektup yazdılar

    Yeni Asya Neşriyat Mersin Kitap Fuarı’nda

    Putin'den ABD'nin Ukrayna planına yeşil ışık

    Erdoğan, Kemalist siyaset tarzını model aldı

    Şişli'de 25 kişide gıda zehirlenmesi şüphesi - İş yeri zabıta ekiplerince mühürlendi

    Eğitim ve teknoloji

    Fransa: İsrail Golan Tepeleri’nden çekilmeli

    İsrail ordusu, Gazze’de Sarı Hat’tın yerini değiştirdi

    Faşir’den 100 bin kişi kaçtı

    İsrail Gazze’yi yıktı sorumlu tutulmalı

    Zelenskiy:Ekiplerimiz, savaşı sona erdirmek için çalışacak

    Erhürman ile Hristodulidis ara bölgede görüştü

    Akaryakıta yılın 45. zammı

    Komisyon, 5’te 3 çoğunlukla İmralı'ya gitme kararı aldı - Demokrat Parti, DSP ve HÜDA-PAR teklife ''ret'' oyu verdi

    Pakistan'da tutkal fabrikasında patlama oldu: 15 kişi öldü

    Hindistan'a ait savaş uçağı Dubai'deki gösterisi uçuşunda düştü

    ABD'nin 28 maddelik Ukrayna planına AB'den tepki geldi

    Niyâzî-i Mısrî ve Bediüzzaman

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Erdoğan, Kemalist siyaset tarzını model aldı
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Asya’dan Avrupa’ya iman hizmeti
    Genel

    Putin'den ABD'nin Ukrayna planına yeşil ışık
    Genel

    Ekim'de uhuvvetin tohumları ekildi
    Genel

    Yeni Asya Neşriyat Mersin Kitap Fuarı’nda
    Genel

    İsrail, Gazze'deki 4 bölgede saldırılarını yoğunlaştırdı
    Genel

    Yetim Vakfı çocuk haklarına dikkat çekti - Dünya çocuklarına mektup yazdılar
    Genel

    Şişli'de 25 kişide gıda zehirlenmesi şüphesi - İş yeri zabıta ekiplerince mühürlendi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.