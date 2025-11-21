Zelenskiy:Ekiplerimiz, savaşı sona erdirmek için çalışacak

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD tarafıyla birlikte savaşı sona erdirmeye yönelik bir plan üzerinde çalışacaklarını bildirdi.

Zelenskiy, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, ABD Kara Kuvvetleri Sekreteri Daniel Driscoll’u Kiev’deki çalışma ofisinde kabul ettiğini ifade etti. Görüşmede Rusya-Ukrayna Savaşı’nda “gerçek barışa” ulaşmak için farklı seçenekleri ele aldıklarını belirten Zelenskiy, “Ukrayna ve ABD’deki ekiplerimiz, savaşı sona erdirmeye yönelik planın maddeleri üzerinde çalışacak.” ifadelerini kullandı. Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisinden bu akşam yapılan yazılı açıklamada, ABD’nin Zelenskiy’ye Rusya-Ukrayna Savaşı’nı sona erdirmek için diplomasi sürecini güçlendirebilecek plan gönderdiği belirtilmişti. AA

