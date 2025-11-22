Asya’dan Avrupa’ya iman hizmeti

Risale-i Nur hizmetine ömrünü adayan ve Risale-i Nur’un Avrupa’daki ilk temsilcilerinden olan Abdulmuhsin Alkonevî Ağabey’i (Muhsin Alev) rahmetle yâd ediyoruz.

Nur talebelerince Muhsin Alev Ağabey olarak da bilinen “Abdul-Muhsin Alkonevî” 1931 Konya doğumludur. Baba tarafından aslı Bulgaristan’a dayanır. Adını sonradan değiştirmiştir. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümüne yaptırdığı kayıtla başlayan üniversite hayatı Psikoloji ve Sosyoloji eğitimi ile tamamlanır. Daha sonraları Berlin Teknik Üniversitesi’nde İnşaat Mühendisliğini de bitirir. Risale-i Nur’da Bediüzzaman Hazretlerinin kendisine hitaben yazdığı bir mektup ve Tarihçe-i Hayat’ta “Abdulmuhsin” imzasıyla bir mektubu bulunmaktadır.

Vefatı

19 Kasım 2019’da Almanya’nın Berlin şehrinde vefat eden Muhsin Alev Ağabey, 29 Kasım 2019 Cuma namazı sonrasında kılınan cenaze namazı sonrası Berlin Şehitlik Camii haziresinde dualarda defnedilmiştir.

Sorularımın cevaplarını buldum

Risale-i Nur ile tanışmasını ve hislerini şöyle anlatıyor: “Risale-i Nur’u, 1946-47 senelerinde Konya’da ortaokul talebesi iken ilk defa okumuş oldum. Gençlik Rehberi ile Asâ-yı Mûsa geçti elime. Bu kitapları Konya’da Ahmet Remzi Hatip vermişti bana. Gençlik Rehberi, Ceylan Çalışkan tarafından Eskişehir’de matbaada bastırılmış. Asâ-yı Mûsa ise gayet büyük teksir halindeydi; İnebolulu Ahmed Nazif Çelebi ile oğlu Selahattin Çelebi neşriyat yapıyorlardı, onlardan gelmiş… Risale-i Nur’u ilk okuduğumda bana çok tesiri oldu. Muhtaç olduğum, alâkadar olduğum soruların cevaplarını bulmuştum. Risalelerin benim ve gençlerin ihtiyacını tatmin edecek, çok lüzumlu hakikatler olduğunu anladım ve dört elle yapıştım. Ve arkasını da takip ettim.” 1

Gençlik Rehberi davasında beraat

Tarihçe-i Hayatta mektubu bulunan Abdulmuhsin Ağabey, 1951 senesinde Gençlik Rehberinin baskısı hizmetinde yer alır. 1952 senesinde Gençlik Rehberi Mahkemesi açılır ve bu sebeple Üstad Bediüzzaman Hazretleri de otuz seneden sonra istanbul’a gelir. Abdulmuhsin Ağabey bu mahkemede maznun değil tanık olarak ifade vermiştir ve mahkeme üç celsede bereatla neticelenmiştir.

Üstad Bediüzzaman hazretlerinin 1952-3 senelerinde istanbuldayken yakınında hizmet eden genç isimler arasındaydı Abdulmuhsin Ağabey. Nur Âleminin Bir Anahtarı ve Uhuvvet Risalesini de Abdulmuhsin Ağabey bastırmıştır.

Avrupa’da Risale-i Nur’ları tanıttı

1954 yılında Almanya’ya giden Muhsin Alev, burada ismini Abdulmuhsin Alkonevî olarak değiştirdi ve Avrupa’da Risale-i Nur’u tanıtan öncü isimlerden biri oldu. Türkiye’de yürüttüğü hizmeti Almanya’da da sürdüren Alkonevî, Risale-i Nur Külliyatı’nın ve Tevafuklu Kur’ân’ın basımını üstlendi. Hatta Türkiye’de okunan birçok risale, onun gayretleriyle ilk kez Almanya’da basılarak neşredildi.

İslâm’ın barış dini olduğunu anlattı

Muhsin Alev, Risale-i Nurların sadece imanı takviye eden eserler olmadığını, aynı zamanda sosyal huzurun tesisi açısından da insanlık için zarurî metinler olduğunu göstermek amacıyla “Bediüzzaman Said Nursî’nin Yazılarında Diktatörlük ve Anarşi yahut Kaosa Karşı İslâmî Cemiyet” başlıklı bir yüksek lisans tezi hazırlamış ve bu çalışmayla Avrupalılara İslâm’ın bir barış dini olduğunu anlatmaya gayret etmiştir.

Gençlere yol gösterdi

Türkiye’de olduğu gibi Almanya’da da üniversite öğrencilerinin manevî ihtiyaçlarını karşılamak için çaba gösteren Alev, iki ayrı üniversitede mescid açılmasına öncülük etmiş, öğrencilerin fen ve felsefeden kaynaklanan iman zafiyetlerini Risale-i Nur eserleriyle gidermeye çalışmıştır. Hayattayken Berlin Türk Şehitliği’nin tanzimi için çalışan Muhsin Alev, vefatından sonra âdeta bir mükâfat olarak yine buraya defnedilme bahtiyarlığına erişmiştir. Hayatını Risale-i Nur’un neşrine adayan Muhsin Alev, idealist Müslümanlar ve sadık Nur talebeleri için örnek bir şahsiyettir.

Dipnot:

1-Ömer Özcan/Ağabeyler Anlatıyor