Yetim Vakfı çocuk haklarına dikkat çekti - Dünya çocuklarına mektup yazdılar

Rami Kütüphanesi ve İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle Dünya Çocuk Hakları Günü Programı düzenleyen Yetim Vakfı, animasyon, konser, çocuk hakları oylaması gibi etkinliklerle çocuk haklarına dikkat çekti.

Rami Kütüphanesi’nde gerçekleştirilen programda öğrenciler haklarını öğrenirken “Günün En Önemli Çocuk Hakkı” oylaması yaptı ve çeşitli atölyelere katıldı. Pankart hazırlama ve “Dünyanın bütün çocuklarına mektubum” temalı mektup yazma gibi etkinliklerde kendilerini ifade etme fırsatı bulan çocuklar bir basın açıklamasıyla da büyüklere seslendi.

“Bizi soldurmayın”

Etkinlikte çocuklar adına basın açıklamasını okuyan Berrak Yıldız ve Eren Ali Boztaş isimli çocuklar, “Biz bu dünyanın baharıyız. Bizi soldurmayın” çağrısında bulundular. Gazze’deki duruma özel dikkat çeken Berrak ve Eren Ali, “Bizi koruyun ve haklarımızı çiğnemeyin” dedi.

Dünyadaki her beş çocuktan biri çatışma ortamında

Programda Dünya çocuklarının içinde bulunduğu şartlar hakkında bilgiler aktaran Yetim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Murat Yılmaz da, “Dünya çapında her beş çocuktan biri savaş bölgelerinde yaşamaktadır ve 1 milyar çocuk yoksullukla karşı karşıyadır” dedi. 200 milyonu aşkın çocuğun çalışmak zorunda olduğunu, bir o kadarının da sokakların insafına terk edilmiş durumda yaşadığını açıklayan Yılmaz, 122 milyon mültecinin 50 milyonunu çocukların oluşturduğunu bildirdi.

“2024 verilerine göre suça sürüklenen çocuk sayısı 202 bin”

Türkiye’de 2024 verilerine göre güvenlik birimlerine getirilen çocuk olay sayısının 612 bini bulduğunu açıklayan Yılmaz, “Suça sürüklenen çocuk sayısı 202 bini, mağdur çocukların sayısı ise 280 bini bulmaktadır. Madde, teknoloji ve sanal kumar bağımlılığı da maalesef çocuklar arasında hızla yayılmaktadır. 6-15 yaş çocukların %90,8’i düzenli olarak dijital oyun oynamaktadır” dedi. Boşanmaların bu dramatik tabloyu daha da kritik hale getirdiğine de dikkat çeken Yılmaz, 2024 yılı istatistiklerine göre her üç evlilikten birinin boşanmayla sonuçlandığını, tahminlere göre milyonlarca boşanmış aile çocuğu olduğunu ifade etti. Yılmaz ayrıca Filistin’de yaşanan soykırım uygulamalarına ve Doğu Türkistan’da “çocuk toplama kamplarında” 2 milyonu aşan çocuğun asimile edildiğine dikkat çekti. Yetim Vakfı olarak çocuklara yönelik her türlü ihlale karşı mücadeleyi sürdüreceklerini belirten Yılmaz, “Zulme rıza zulümdür” diyerek sözlerini sonlandırdı. Basın açıklamaları sonrası kütüphanenin bahçesinde hazırlanan pankartların sergilenmesiyle program sona erdi.

İSTANBUL - NACİYE KAYNAK DOYRAN