ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
21 KASIM 2025 CUMA

İsrail Gazze’yi yıktı sorumlu tutulmalı

21 Kasım 2025, Cuma 19:09
Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa, İsrail’in Gazze’deki yıkımdan sorumlu olduğunu, yeniden inşa çalışmalarına önemli ölçüde katkıda bulunması gerektiğini söyledi.

Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa, Brüksel’de yapılan Filistin Donör Grubu Bakanlar Toplantısı’nda konuştu.

Avrupa Birliği (AB) tarafından düzenlenen toplantı kapsamında, Filistin’in mali istikrarı, Gazze’nin toparlanması ile yeniden yapılanma süreci önce teknik, daha sonra bakanlar düzeyindeki oturumlarda ele alındı.

Bakanların katıldığı oturum, AB Komisyonunun Akdeniz’den sorumlu üyesi Dubravka Suica ile Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa’nın eş başkanlığında yapıldı.

Toplantıda Türkiye’yi Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz temsil etti. Suica ile Mustafa, toplantının ardından basına ortak açıklamalarda bulundu.

Toplantıyı “Filistin’i desteklemek için kilit uluslararası ortakları bir araya getiren bir platform” olarak tanımlayan Suica, “Amacımız, Filistin yönetimini güçlendirmek, daha dirençli ekonomi inşa etmek, malî durumu istikrara kavuşturmak, halka yönelik hizmetleri iyileştirmek ve tüm bölgelerde gelecekte etkili yönetim için şartlar meydana getirmektir.” diye konuştu.

Suica, Gazze’nin toparlanması ve yeniden inşasının görüşmelerin merkezinde yer aldığını belirterek, toplantıda 60’tan fazla heyetin Filistin’e “bu çabada yalnız olmadığı” mesajını verdiğini vurguladı.

88 milyon euro

AB Komisyonu üyesi Suica, “bu yıl taahhüt edilen toplam tutarın Finlandiya, İrlanda, İtalya ve İspanya’nın önceki katkıları da dahil olmak üzere 88 milyon euroyu aştığını” duyurarak, “Bu mekanizma, katılmak isteyen tüm ortaklara açık.” ifadesini kullandı. “İsrail’in de bu konuda önemli bir rolü var.” diyen Suica, şöyle devam etti: “İsrail ile onlarla iletişimimizi sürdüreceğiz. Vergi gelirlerinin serbest bırakılması ve ilgili bankacılık ilişkilerinin yenilenmesi için çaba göstereceğiz. Bugün tüm katılımcılar bu iki konuyu dile getirdi.” Suica, bu gelirlerin halihazırda 3 ila 4 milyon euroya ulaştığını belirterek, AB’nin “tüm diplomatik enerjisi ve siyasî sermayesiyle” İsrail’e bu konuda baskı yaptığını savundu.

Vergi gelirlerinin serbest bırakılması çağrısı

Gazze’nin yeniden inşası için ayrıntılı bir uygulama planı geliştirdiklerini ifade eden Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa, “İsrail’in donör mekanizmasına veya Gazze’nin yeniden inşasına bir şekilde katkıda bulunması gerektiğini düşünüyor musunuz?” sorusuna şu cevabı verdi: “Mevcut malî durumdan veya elbette siyasî durumdan İsrail sorumlu. Gelirlerimizi eksiksiz ve hızlı şekilde ödemelerini bekliyoruz. Gazze’nin yıkılmasından sorumlu oldukları için, kesinlikle haklı olduğunuzu düşünüyorum. Bence bu iyi bir soru. İsrail olanlardan sorumlu tutulmalı. Hasarı onarmak ve yeniden inşa çalışmalarına katkıda bulunmak için tam olmasa da önemli ölçüde katkıda bulunmalıdır.” 

AA

