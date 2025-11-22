Ekim'de uhuvvetin tohumları ekildi

Ankara Yeni Asya Hanım Okuyucuları, Ekim ayı faaliyetleri ve üniversite öğrencilerine yönelik tertip ettikleri tanışma kahvaltısıyla gençlerin ilim yolculuğuna güçlü bir başlangıç yaptı.

Ankara Yeni Asya Hanım Okuyucuları üniversiteli gençleri coşkulu ve heyecanlı bir programla karşıladılar. 4 Ekim’de Cebeci Kültür Merkezi’nde üniversiteli öğrenciler için her yılın başında olduğu gibi kahvaltı organize edildi. Kahvaltının akabinde öğrencilerin kendilerini tanıttığı bir tanışma programı gerçekleştirildi. Program eğlenceli ve hediyeli bir yarışmayla devam etti. Öğle namazı ve tesbihatının ardından Şeyma Özdemir, Risale-i Nurların ve dershanelerin ehemmiyetine dair bir ders okudu. Tanışma programı sonrasında 11-12 Ekim tarihlerinde üniversiteli gençlerle okuma programı yapıldı. 10 Ekim akşamı Batıkent dershanesinde başlayan okuma programı meşveretin usul ve esasları, Üstad Hazretlerinin müdafaalarının incelenmesi, dershanelerin ehemmiyeti, uhuvvet konuları ve dersleri, Risale okumaları, nefis muhasebesi tefekkürü ile tamamlandı.

Üniversiteliler ne dedi?

- Süeda Abaklı: Tanışma etkinliğimiz çok interaktif ve eğlenceli geçti. Özen ve emek verildiği, etkinliklerden, yemeklerden ve süslemelerden anlaşılıyordu. İntibak programımız da cabası. Programımız dolu dolu ve bol istifadeli geçti elhamdülillah. Özellikle seçilen ve okunan konular, biz yeni gelen talebelerin arasında oluşmaya başlayan taze uhuvveti alevlendirdi ve kuvvetlendirdi. Ayrıca ikramlar da muhteşemdi. Ankara cemaatiyle aramızda daha şimdiden çok kuvvetli bir bağ oluştu elhamdülillah. Rabbim daim etsin.

- Süeda Ortakaş: Yeni gelen biri olarak tanışma programı için heyecanlıydım ve gerçekten beklentilerimi karşıladı. Kızlarla sohbetlerimiz, birlikte ibadet etmek, derse gelen ablalarla tanışmak ve bizimle ilgilenmeleri çok güzeldi. Sıcak ve samimî bir ortamdı. Ders konularının başlangıç için özenli seçilmesi tam yerinde bir karardı. Yanımızda bizimle okuma programı sürecini geçiren ablaya, süreci hazırlayan ve yöneten vakfımıza, bizlere derse gelen ve yemeklerimizi yapan ablalarımıza çok teşekkürler. Allah razı olsun. Daha nice uhuvvetli ve bol okumalı programlara inşallah.

- Zişan Rana Aksoy: Gerek tanışma programında gerek okuma programında özlediğim samimiyeti tekrardan hissettim, ablalarımızın bizler için verdikleri emekler çok kıymetli. Risale-i Nur’a gönül vermiş, hizmette bulunan herkesten Allah razı olsun.

- Huriye Nur Akkuzu: Bir haftada alabileceğim verimi gerçekten bir günde almış gibi hissettim. Gerek ders konuları olsun gerek ortamı olsun gerek ablalar olsun her şey çok tatmin edici ve güzeldi. Daha uzun ve daha istifadeli programlar olması duası ile.

Ulus 27’de okuma programı

Ankara Yeni Asya hanım okuyucuları 30 Ekim’de konusu adalet olan günü birlik bir okuma programı düzenlediler. Ulus 27 dershanesi bu uhuvvet ve hakikat dolu buluşmaya kapılarını açtı. Farklı semtlerde bulunan okuyucular bu program sayesinde bir araya gelme imkânı buldu. Program Risale-i Nur okumaları ile başladı. Ardından Esranur Demirel “Adalet” konulu seminer verdi. Adaletin ne olduğunu, beşerin zulmü içerisinde adaletin nasıl tecellî edeceğini, adalet ile ibadet arasındaki ilişkiyi anlattı. Program Esmanur Adıbelli’nin “Duygularda Adalet” konulu sunumuyla devam etti. Adıbelli, kâinatın umumunda adalet ne kadar önemliyse kainatın misal-i musağğarı olan insanda da adaletin önemli olduğundan bahsetti. Adalet duygusunun tek başına değil de birçok duyguyla beraber verilmiş olmasının sebeplerini anlattı. Öğle namazı sonrasında Meryem İlhan, içtimaî hayatta adaletin uygulanması, “meşrutiyet-cumhuriyet-demokrasi kavramlarının neye dayandığı, adalet-meşveret ve kanunda inhisar-ı kuvvet esasları, şeriat esaslarının hakikî adaleti sağlaması, mahkemelerin hangi esaslara dayanması” gibi konularda konuştu. Program ikindi namazının kılınmasının ve tesbihatın ardından sonlandı.

Katılanların kanaatleri

- Fatma Yaşar: Nur’un ilk menzillerinden olan Ulus 27’nin manevî atmosferi içinde bir araya gelen kalplerle şahs-ı manevîde tek yürek olup semaya yükselen iman hakikatleri, dualar, tesbihler... Elhamdülillah şahitliğini yaptığımız, uhuvvetin ve muhabbetin müşahhas hale geldiği istifadeli güzel bir programdı.

- İlknur Kaçar: Bazı mekânlar orada yapılan faaliyet ve hizmetlerle değer kazanır. Zübeyir Ağabey, Bayram Ağabey, ve diğerleri Üstadımızın hizmet düsturlarını yaşadıkları ve yaşatmaya vesile oldukları bu kutlu mekânda kardeşlerle buluşup şahs-ı manevîye ortak olmak adına böyle güzide bir programa iştirak etmek benim için büyük bir bahtiyarlıktı. Rabbim katılan ve emeği geçen kardeşlerden ebeden razı olsun.