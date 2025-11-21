Pakistan'da tutkal fabrikasında patlama oldu: 15 kişi öldü

Pakistan'ın Pencap eyaletine bağlı Faisalabad kentinde faaliyet gösteren tutkal fabrikasında gaz sızıntısı sonucu meydana gelen patlamada 15 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.
Dawn gazetesinin haberine göre yetkililer, Malikpur bölgesindeki fabrikada olan patlamanın gaz sızıntısından kaynaklandığını, çıkan yangının çevredeki binalara sıçradığını belirtti.
Patlamada 15 kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.
Yetkililer, patlamanın etkisiyle bölgedeki 7 evin hasar gördüğünü, fabrika ile bitişikteki evlerin çatılarının çöktüğünü kaydetti.
Olayla ilgili soruşturma komisyonunun oluşturulduğu duyuruldu.
AA