Akaryakıta yılın 45. zammı

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, akaryakıta gelen zamma ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Yaptığı açıklamada, "Bu gece akaryakıta yılın 45'inci zammı geliyor. Bu iktidar, sadece bu yıl benzine 39, motorine tam 45 kez zam yaptı. Peki, aynı yıl asgarî ücrete kaç kez zam yapıldı? Sadece bir kez. Vatandaştan almaya gelince, zamları otomatiğe bağlayan iktidar, vatandaşa vermeye gelince 'paramız yok' diyor. Akaryakıta neredeyse her hafta zam yapan iktidar, asgarî ücrete gelince ise bin dereden su getiriyor. Peki, iktidar, vatandaştan aldığı bu vergileri ne yapıyor? Sular, seller gibi faiz lobilerine aktarıyor. Türkiye, 2026 bütçesinden faiz lobilerine 2 trilyon 700 milyar lira ödeyecek. Yani, asgarî ücretliye, emekliye ulaşmayan kaynaklar yine faiz lobilerine aktarılacak. Bu düzen, zulüm düzenidir." dedi.

ANKARA - MEHMET KARA