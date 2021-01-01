İsrail güçleri 16 Filistinliyi yaraladı

Filistinliler, Ramallah kenti yakınlarında yer alan Deyir Cerir beldesi kırsalındaki fanatik Yahudi yerleşimcilerin bir tepeye çadır kurarak, bölgeye yerleşmesine tepki amacıyla gösteri düzenlemek istedi.

Bölgede bulunan İsrail güçleri, Filistinlileri dağıtmak için plastik mermi ve göz yaşartıcı gaz kullandı. Yerel kaynaklar, İsrail güçlerinin 16 Filistinliyi plastik mermiyle yaraladığını, çok sayıda kişinin de atılan göz yaşartıcı gazdan etkilendiğini belirtti. Yaralıların bölgedeki Filistinli sağlık ekiplerince tedavi edildiği aktarılırken, İsrail güçlerinin göz yaşartıcı gaz atmak için insansız hava araçlarını da kullandığı kaydedildi. AA

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