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2 OCAK 2021 CUMARTESİ - YIL: 51

İsrail güçleri 16 Filistinliyi yaraladı

01 Ocak 2021, Cuma 17:51
Filistinliler, Ramallah kenti yakınlarında yer alan Deyir Cerir beldesi kırsalındaki fanatik Yahudi yerleşimcilerin bir tepeye çadır kurarak, bölgeye yerleşmesine tepki amacıyla gösteri düzenlemek istedi.

Bölgede bulunan İsrail güçleri, Filistinlileri dağıtmak için plastik mermi ve göz yaşartıcı gaz kullandı.

Yerel kaynaklar, İsrail güçlerinin 16 Filistinliyi plastik mermiyle yaraladığını, çok sayıda kişinin de atılan göz yaşartıcı gazdan etkilendiğini belirtti.

Yaralıların bölgedeki Filistinli sağlık ekiplerince tedavi edildiği aktarılırken, İsrail güçlerinin göz yaşartıcı gaz atmak için insansız hava araçlarını da kullandığı kaydedildi.

AA

Etiketler: İsrail güçleri, Filistin
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  • Hüseyin İlhan

    2.1.2021 00:38:56

    Cani,katil ve terörist devlet İsrail'in masum,mazlum Filistinli dindaşlarımıza zulüm etmediği gün,saat değil dakika varmıYOOOK. Öyle ise hala normalleşme imzalayan,İsrail bize,biz İsrail2e muhtacız diyerek imza atanalr MÜSLÜMAN KARDEŞİMİZE ZULÜM EDENE DESTEK OLMUŞ OLUYOR.

Risale-i Nur Külliyatı

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