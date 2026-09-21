Yeni Asya Neşriyat Vezirköprü Fuarında

Vezirköprü’de bu yıl ikinci kez düzenlenen Kitap Günleri, kitapseverlere kapılarını açtı. 27 Eylül’e kadar devam edecek fuarda Yeni Asya Neşriyat da yerini aldı.

https://www.yeniasyakitap.com/ SAMSUN - YENİ ASYA Samsun Vezirköprü’de 21-27 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen 2. Kitap Fuarı, kitapseverleri yayınevleri ve yazarlarla buluşturuyor. Yeni Asya Neşriyat da fuardaki standıyla okuyuculara eserlerini tanıtıyor ve tüm kitapseverleri standına bekliyor. İMZA GÜNLERİ Yeni Asya Neşriyat standında 23, 24, 25 ve 26 Eylül tarihlerinde yazar Abdülbaki Çimiç kitaplarını imzalayacak. Çimiç, fuar süresince okuyucularıyla bir araya gelecek. LİSELİLERE DEĞERLER EĞİTİMİ 23 Eylül Çarşamba günü saat 13.30’da ise Abdülbaki Çimiç tarafından lise öğrencilerine yönelik Değerler Eğitimi semineri gerçekleştirilecek. Seminerde gençlere yönelik manevî ve ahlâkî konular ele alınacak. 21-27 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen etkinlik, Köprülü Mehmet Paşa Kapalı Spor Salonu Kompleksi’nde kitapseverleri ağırlıyor. Adres: Esentepe Mahallesi, 405. Sokak No: 42, Vezirköprü/Samsun. Kitapla dolu bir hafta Farklı yayınevlerinin yer aldığı etkinlikte binlerce kitap ve eser kitapseverlerin beğenisine sunuluyor. Programla farklı yaş gruplarından vatandaşların kitapla buluşması ve edebiyat dünyasının zenginliklerinden faydalanması hedefleniyor. 21-27 Eylül tarihleri arasında devam edecek kitap günleri boyunca yazar buluşmaları, söyleşiler ve imza etkinliklerinin yanı sıra farklı kültürel etkinliklerin de düzenlenmesi bekleniyor.

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