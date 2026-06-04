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5 HAZİRAN 2026 CUMA - YIL: 57

İsrail ile Lübnan, şartlı ateşkeste uzlaştı

04 Haziran 2026, Perşembe 17:00
İsrail ve Lübnan, ABD arabuluculuğunda yürütülen görüşmelerin ardından, İran destekli Hizbullah’ın saldırıları tamamen durdurması şartına bağlı bir ateşkesin uygulanması konusunda çarşamba günü anlaşmaya vardı.

Washington’da gerçekleştirilen görüşmeler sonrasında yayınlanan ortak açıklamada, ateşkesin Hizbullah’ın saldırılarını tamamen durdurmasına ve örgüt mensuplarının Güney Lübnan’dan çekilmesine bağlı olduğu belirtildi. Ancak anlaşmanın Hizbullah’ın atacağı adımlara bağlı olması sebebiyle sürecin nasıl ilerleyeceği belirsizliğini koruyor. Euronews’in haberine göre Hizbullah’ın üst düzey yetkililerinden Mahmud Kumati, salı günü yaptığı açıklamada örgütün “kısmi bir ateşkesi kabul etmeyeceği” uyarısında bulunmuştu. Ateşkes, İsrail’in son dönemde saldırılarını yoğunlaştırdığı ve son 20 yılın en kapsamlı kara harekâtını Lübnan topraklarında yürüttüğü bir dönemde sağlandı.

Haber Merkezi 

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