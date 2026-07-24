“Elektronik sigara” uyarısı

Elektronik sigaranın “zararsız bir seçenek” olduğu algısının gerçeği yansıtmadığına dikkati çeken uzmanlar, ürünün içeriğindeki kimyasalların diş eti dokularını ve ağızdaki bakteri dengesini bozarak ciddi periodontal hastalıklara ve diş kayıplarına yol açabileceği uyarısında bulundu.

Çocuk ve ergenlere özel sigara bırakma polikliniği hizmete açıldı Biruni Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Periodontoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Burcu Karaduman, elektronik sigara kullanımının periodontal hastalık riskini artırabileceğini belirtti. Üniversiteden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Karaduman, elektronik sigaranın diş eti ve ağız sağlığı üzerindeki etkilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Karaduman, “Elektronik sigaralar özel sıvıların ısıtılmasıyla aerosol oluşturuyor ve bu aerosol nikotin başta olmak üzere ağız dokularını etkileyebilecek çeşitli kimyasal maddeler içerebiliyor. Duman çıkmaması, diş etinin zarar görmediği anlamına gelmez” ifadelerini kullandı. AA

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