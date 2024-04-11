Filistin'in Birleşmiş Milletler ve Uluslararası Kuruluşlardan Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Ömer Avadallah, "İsrail'in cezasızlık dönemi çöküyor ve sona eriyor." dedi.

Almanya'nın İsrail'e verdiği askeri desteği durdurması talebiyle Nikaragua'nın Uluslararası Adalet Divanında (UAD) Almanya aleyhine açtığı davanın tedbir talebine ilişkin duruşmaları sona erdi.

Duruşmaları takip için Nikaragua heyetinde yer alan Filistinli Bakan Yardımcısı Avadallah, yaptığı açıklamada, Almanya aleyhine açılan davayı değerlendirdi.

İsrail rejiminin uluslararası mahkemelerdeki yargılamalarının devam ettiğini belirten Avadallah, şunları söyledi:

"Bugün Divan, İsrail'e silah ve askeri yardım yollayan Almanya ve diğer devletler aleyhine, Nikaragua tarafından ortaya koyulan iddiaları dinledi. Filistinlilere karşı soykırım ve diğer suçların işlenişinde kullanılan silahları İsrail'e veren devletlere karşı Divan'ın doğru şekilde hareket ederek İsrail'e yapılan askeri yardımların ve silah tedarikinin kesilmesi yönünde geçici tedbirlere hükmedeceğine inanıyoruz."

Divan'ın, İsrail'e silah tedarikinin durdurulması yönünde vereceği tedbir kararının üçüncü ülkeler açısından önemli mesajlar içereceğini vurgulayan Avadallah, "İsrail'in cezasızlık dönemi çöküyor ve sona eriyor, buna inanıyoruz. Bu davalar, İsrail'e karşı adaletin yerini bulacağını, uluslararası hukukun araçlarının İsrail’e karşı kullanıldığını gösteriyor." diye konuştu.

"Almanya, soykırıma ortak olmamalı"

Avadallah, Almanya'nın, İsrail'e silah tedarik etmeye devam ettiğini belirterek, "Almanya, İsrail'e silah göndermeyi durdurmalı ve Filistinlilere karşı işlenen soykırım ve diğer insan hakları ihlallerine ortak olmamalı." değerlendirmesinde bulundu.

Bugün sona eren tedbir duruşmalarının ardından Divan hakimleri müzakereye başladı. Tedbir kararının kısa sürede açıklanması bekleniyor.

Nikaragua’dan, Almanya'nın İsrail'e verdiği askeri desteği durdurması için dava

Nikaragua, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına siyasi, mali ve askeri destek sağlayarak "soykırım işlemesini kolaylaştırdığı" gerekçesiyle Almanya aleyhine mart ayının başında UAD'de dava açmıştı.

Nikaragua, Almanya'yı, İsrail'e siyasi, mali ve askeri destek sağlayarak Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) fonlarını keserek "İsrail'in soykırım işlemesini kolaylaştırdığı ve her halükarda soykırımı önlemek için mümkün olan her şeyi yapma yükümlülüğünü yerine getirmediği" şeklinde suçlamıştı.

Nikaragua Divan'dan, Almanya'nın İsrail'e verdiği askeri desteği durdurması yönünde geçici tedbirlere hükmetmesini istemişti.

Nikaragua'nın, Almanya aleyhine istediği tedbirler

Nikaragua, dava sonuçlanana kadar geçecek süreçte telafisi mümkün olmayan zararların ortaya çıkmaması için Divan'dan, Almanya aleyhine 5 tedbire hükmetmesini talep etti.

Söz konusu 5 tedbir şöyle:

"(1) Almanya, Soykırım Sözleşmesi, uluslararası insancıl hukuk veya Filistin halkının kendi kaderini tayin hakkı gibi genel uluslararası hukukun diğer emredici normlarının ihlalinde ve Filistinlilerin apartheid rejimine tabi olmasında kullanılabilecek, özellikle de askeri teçhizat dahil olmak üzere İsrail'e yaptığı askeri yardımları derhal askıya almalı;

(2) Almanya, İsrail'e teslim edilmiş olan silahların soykırım işlemek için kullanılmaması, soykırım eylemlerine katkıda bulunmaması veya uluslararası insancıl hukuku ihlal edecek şekilde kullanılmaması için derhal her türlü çabayı göstermelidir;

(3) Almanya, insancıl hukuk kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmek için mümkün olan her şeyi derhal yapmalıdır;

(4) Almanya, soykırım, soykırım eylemlerini ve Filistin halkının insani haklarının ihlalini önleme yükümlülüklerine uymanın bir parçası olarak UNRWA'nın finansmanını askıya alma kararını geri almalıdır; bu karar, insani yardımın Filistin halkına, özellikle de Gazze'ye ulaşmasını sağlamak için mümkün olan her şeyi yapma yükümlülüğünü de içerir;

(5) Almanya, uluslararası hukuktaki suçların ihlallerinde kullanılabilecek askeri teçhizatın İsrail'e tedariki de dahil olmak üzere desteğini keserek ve bu kuruluşun faaliyetlerini dayandırdığı UNRWA'ya desteğini sürdürerek uluslararası hukukun emredici nitelikteki kurallarının ağır ihlallerinin sona erdirilmesi için işbirliği yapmalıdır."​​​​​​​​​​​​​​