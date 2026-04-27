Yargı faaliyetleri bakanlık eliyle yürütülemez

Adalet Bakanlığı bünyesinde, uyuşturucudan terör suçlarına kadar ayrı suç tiplerine özel yeni daire başkanlıkları kurulacağının açıklanmasının ardından İstanbul Barosu konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

“Yargısal faaliyetler bakanlık eliyle yürütülemez” başlığı altında yapılan açıklamada, baro, yargı faaliyetlerinin bakanlık eliyle yürütülemeyeceğini belirterek, dava açma ve hukukî işlem takibi yetkisinin yalnızca avukatlara ait olduğunu vurguladı; yapay zekâ destekli uygulamaların nitelikli savunma sağlayamayacağı uyarısında bulundu. Avukatsız yargılamanın adil yargılanma hakkını ihlâl edeceği belirtilerek, çözümün avukatlık hizmetini ikame etmek değil, adlî yardım sistemini güçlendirmek olduğu ifade edildi. Baro, söz konusu adımların “yargının siyasallaşması” tartışmalarını “siyasetin yargısallaşması”na dönüştürdüğünü savunuldu. Ankara - Anka

