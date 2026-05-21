Trump: Erdoğan harika bir müttefik

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin, “Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çok iyi bir telefon görüşmesi yaptık. Aramızda çok iyi bir ilişki var” açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile arasındaki ikili ilişkiye işaret eden Trump, “Bence kendisi çok iyi bir müttefik oldu. Bazıları bundan şüphe duyabilir, ama bence harika bir müttefik oldu ve halkı ona saygı duyuyor” diye konuştu. AA

