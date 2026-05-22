REM’de eğitim ve hizmet istişaresi

REM ve UMEK’in ortak organizasyonuyla düzenlenen programda vakıflar, hizmet faaliyetleri ve yaz dönemi eğitim çalışmaları için bir araya geldi.

MERSİN - YENİ ASYA

Bediüzzaman Said Nursî Hazretlerinin, “Bütün vaktimi ve hayatımı hakaik-i imaniye ve Kur’âniyeye hasr ve vakfetmişim,” sözünden ilham alınarak 1993 yılında kurulan Yeni Asya Vakfı Hizmet İçi Eğitim Merkezi (REM), geçmiş yıllarda olduğu gibi bugün de "vakıf" yetiştirmek adına yeni planlamalar yapmış ve çeşitli faaliyetler tertip etmiştir. REM Sekreteryası ile Umumî Meşveret Eğitim Komisyonunun (UMEK) ortaklaşa organize ettiği son faaliyetimiz, müzakereli ve uygulamalı bir okuma programı oldu. Programa halen aktif olarak hizmete devam eden vakıflarımız, daha önce vakıflık yapmış olup şu an sosyal hayatın içinde olanlar ve müdebbir vasıflı genç kardeşlerimiz iştirak etti.

Yaz dönemi planlaması

Yeni Asya Vakfı Mersin Şubemizin ev sahipliği yaptığı 2 günlük program oldukça istifadeli geçti. Programda mahallerimizdeki talebe hizmetleri ile önümüzdeki yaz döneminde yapılması planlanan Risale-i Nur okuma faaliyetleri müzakere edildi ve bazı kararlar alındı.

Özellikle şu iki karar öne çıktı:

*Her yıl yaz mevsiminde düzenlenen, lise ve üniversite öğrencilerinin katılımıyla Risale-i Nur Külliyatı'nın tamamının tekrarsız şekilde okunduğu Külliyat Bitirme Programı’nın Ankara Oran tesislerinde yapılması kararlaştırıldı.

*REM Yaz Dönemi Müdebbirlik/Hızlandırılmış Eğitim Programı’nın ise 8 Ağustos-29 Ağustos tarihleri arasında Ankara Merkez’de yapılması uygun görüldü.

Hizmet mahallerimizden bu her iki programa da sahip çıkmaları ve belirlenen tarihlerde talebe yönlendirmeleri rica edildi.

Otuz yıllık birikim

Programın bir diğer önemli gündemi ise "Risale-i Nur Öğretim Programı" çerçevesindeki müfredat çalışmalarının tanıtımı ve uygulamasıydı. REM, otuz yıllık tecrübesini daha geniş kitlelere ulaştırmayı hedeflemektedir. Bu doğrultuda, UMEK’in kararı ve desteğiyle, köklü ilmî birikimi modern eğitim bilimleriyle harmanlayan; sistemli, ölçülebilir ve sürdürülebilir bir müfredat modeli ortaya koymak maksadıyla Risale-i Nur Modüler Eğitim Sistemi çalışmaları başlatılmıştır.

Sahada uygulama tatbikatı

Talebe merkezli bu eğitim modeline ait modüllerin REM web sitesine yüklendiği, inceleme süreçleri tamamlanan diğer modüllerin de yüklenmeye devam edeceği bilgisi paylaşıldı. Sunumun ardından, eğitim uzmanı bir profesörün nezaretinde, bu modelin sahada nasıl uygulanacağına dair katılımcıların fiilî iştirakiyle verimli bir tatbikat gerçekleştirildi.

Bu vesileyle bizleri en güzel şekilde ağırlayan ve misafirperverliğin gereğini fazlasıyla yerine getiren Mersinli kardeş ve ağabeylerimize en kalbî şükranlarımızı sunarız.