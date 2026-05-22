"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
22 MAYIS 2026 CUMA - YIL: 57

REM’de eğitim ve hizmet istişaresi

22 Mayıs 2026, Cuma 06:53
REM ve UMEK’in ortak organizasyonuyla düzenlenen programda vakıflar, hizmet faaliyetleri ve yaz dönemi eğitim çalışmaları için bir araya geldi.

MERSİN - YENİ ASYA

Bediüzzaman Said Nursî Hazretlerinin, “Bütün vaktimi ve hayatımı hakaik-i imaniye ve Kur’âniyeye hasr ve vakfetmişim,” sözünden ilham alınarak 1993 yılında kurulan Yeni Asya Vakfı Hizmet İçi Eğitim Merkezi (REM), geçmiş yıllarda olduğu gibi bugün de "vakıf" yetiştirmek adına yeni planlamalar yapmış ve çeşitli faaliyetler tertip etmiştir. REM Sekreteryası ile Umumî Meşveret Eğitim Komisyonunun (UMEK) ortaklaşa organize ettiği son faaliyetimiz, müzakereli ve uygulamalı bir okuma programı oldu. Programa halen aktif olarak hizmete devam eden vakıflarımız, daha önce vakıflık yapmış olup şu an sosyal hayatın içinde olanlar ve müdebbir vasıflı genç kardeşlerimiz iştirak etti.

Yaz dönemi planlaması

Yeni Asya Vakfı Mersin Şubemizin ev sahipliği yaptığı 2 günlük program oldukça istifadeli geçti. Programda mahallerimizdeki talebe hizmetleri ile önümüzdeki yaz döneminde yapılması planlanan Risale-i Nur okuma faaliyetleri müzakere edildi ve bazı kararlar alındı.

Özellikle şu iki karar öne çıktı:

*Her yıl yaz mevsiminde düzenlenen, lise ve üniversite öğrencilerinin katılımıyla Risale-i Nur Külliyatı'nın tamamının tekrarsız şekilde okunduğu Külliyat Bitirme Programı’nın Ankara Oran tesislerinde yapılması kararlaştırıldı.

*REM Yaz Dönemi Müdebbirlik/Hızlandırılmış Eğitim Programı’nın ise 8 Ağustos-29 Ağustos tarihleri arasında Ankara Merkez’de yapılması uygun görüldü.

Hizmet mahallerimizden bu her iki programa da sahip çıkmaları ve belirlenen tarihlerde talebe yönlendirmeleri rica edildi.

Otuz yıllık birikim

Programın bir diğer önemli gündemi ise "Risale-i Nur Öğretim Programı" çerçevesindeki müfredat çalışmalarının tanıtımı ve uygulamasıydı. REM, otuz yıllık tecrübesini daha geniş kitlelere ulaştırmayı hedeflemektedir. Bu doğrultuda, UMEK’in kararı ve desteğiyle, köklü ilmî birikimi modern eğitim bilimleriyle harmanlayan; sistemli, ölçülebilir ve sürdürülebilir bir müfredat modeli ortaya koymak maksadıyla Risale-i Nur Modüler Eğitim Sistemi çalışmaları başlatılmıştır.

Sahada uygulama tatbikatı

Talebe merkezli bu eğitim modeline ait modüllerin REM web sitesine yüklendiği, inceleme süreçleri tamamlanan diğer modüllerin de yüklenmeye devam edeceği bilgisi paylaşıldı. Sunumun ardından, eğitim uzmanı bir profesörün nezaretinde, bu modelin sahada nasıl uygulanacağına dair katılımcıların fiilî iştirakiyle verimli bir tatbikat gerçekleştirildi.

Bu vesileyle bizleri en güzel şekilde ağırlayan ve misafirperverliğin gereğini fazlasıyla yerine getiren Mersinli kardeş ve ağabeylerimize en kalbî şükranlarımızı sunarız.

Okunma Sayısı: 202
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Korsan İsrail’e dünyadan tepki

    Tarlada fitili ateşlenen yangın sofrayı yakacak

    Sivil toplum olmadan demokrasi yaşayamaz

    REM’de eğitim ve hizmet istişaresi

    Alman Jessica da Müslüman oldu

    Gençleri nasıl koruyacağız?

    Gazze aktivistleri terör devleti İsrail'den gördükleri şiddeti anlattı: 'İyileşeceğiz, evimize döneceğiz ve tekrar deneyeceğiz'

    'Trump ile Netanyahu, İran konusunda görüş ayrılığı yaşıyor' iddiası

    Kurban Bayramı'nda 450 milyar liralık 'kartlı' harcama gerçekleşebilir

    Online alışveriş 5 yılda 12 kat büyüdü

    Kurban fiyatları cep yakıyor

    CHP'den "mutlak butlan" açıklamaları - Özel, İmamoğlu ve Yavaş karar hakkında neler söyledi?

    CHP hakkındaki “mutlak butlan” kararına ilişkin Kılıçdaroğlu cephesinden açıklama

    TÜİK verileri alarm verdi: Doğurganlık hızı 1,42’ye düştü

    Korkutan yapay et iddiası

    Gürlek'ten “mutlak butlan” kararı hakkında değerlendirme

    CHP için “mutlak butlan” kararı çıktı

    Yurdun bazı illerinde sağanak yağış

    Küresel Sumud Filosu aktivistlerinin bugün İstanbul'a gelmesi planlanıyor

    En Çok Okunanlar

    Genel

    CHP hakkındaki “mutlak butlan” kararına ilişkin Kılıçdaroğlu cephesinden açıklama
    Genel

    CHP'den "mutlak butlan" açıklamaları - Özel, İmamoğlu ve Yavaş karar hakkında neler söyledi?
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    'Trump ile Netanyahu, İran konusunda görüş ayrılığı yaşıyor' iddiası
    Genel

    Gazze aktivistleri terör devleti İsrail'den gördükleri şiddeti anlattı: 'İyileşeceğiz, evimize döneceğiz ve tekrar deneyeceğiz'
    Genel

    Kurban Bayramı'nda 450 milyar liralık 'kartlı' harcama gerçekleşebilir
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Alman Jessica da Müslüman oldu
    Genel

    Sivil toplum olmadan demokrasi yaşayamaz
    Genel

    Gençleri nasıl koruyacağız?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.